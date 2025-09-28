„Bares für Rares“-Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Sehr dreist und absolut peinlich“

Tagtäglich zeigt das ZDF neue Folgen der beliebten Trödelshow „Bares für Rares“ im Programm. Dabei sehen die Zuschauer spannende Expertisen und hitzige Bietergefechte um Objekte, die man nicht alle Tage zu Gesicht bekommt.

„Bares für Rares“ erreicht dabei ein Millionenpublikum vor den TV-Geräten. Die meisten loben die gezeigten Inhalte und bleiben der Sendung treu. Doch einige Zuschauer üben hier und da auch mal Kritik in den sozialen Netzwerken.

„Bares für Rares“ zeigt Ausschnitte auf YouTube

Nach der TV-Ausstrahlung werden die spannendsten Fälle auf YouTube veröffentlicht. Dort haben die Nutzer nicht nur die Möglichkeit, die Highlights der Sendung nochmal anzuschauen, sondern können auch ihre Meinung zu den Folgen abgeben.

Einer der neusten Beiträge zeigt den Fall eines Paares, das eine originale Disney-Zeichnung aus „Das Dschungelbuch” an die Händler bringen will. Doch es lief nicht so wie gewünscht: Aus dem Wunschpreis von 3.000 Euro wurden bei der Expertise bloß 1.200 bis 1.800 Euro. Die Händler blättern am Ende nur 1.500 Euro hin. Grund genug für einige Zuschauer zu diskutieren.

„Bares für Rares“-Zuschauer werden deutlich

In den Kommentaren auf YouTube ist die Resonanz zum Großteil positiv. Klar – die ZDF-Show gehört zu den beliebtesten Formaten im deutschen Fernsehen. Doch in und wieder äußern sich einige Zuschauer auch kritisch. Vor allem im Fall der Zeichnung aus „Das Dschungelbuch” gibt es Kritik:

„Die Gebote am Anfang sind ja lächerlich.“

„Diese 10 Euro Schritte sind schon lächerlich.“

„In der Tat hat das mit den 10-Euro-Schritten in letzter Zeit zugenommen. Wer jemals in einer Auktion war, weiß, dass das inkompetent ist.“

„Bei der Lächerlichkeit der Gebote in 10-Euro-Schritten muss ich zustimmen. Das ist schon sehr dreist und absolut peinlich.“

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.