„Bares für Rares“: Horst Lichter deutlich – „Da ist einiges schiefgelaufen“

Horst Lichter steht seit Tag eins für das ZDF-Format „Bares für Rares“ vor der Kamera. Über die Jahre hat er schon so manches erlebt: Von überraschenden Expertisen über enttäuschte Kandidaten bis hin zu Tränen am Expertenpult war alles dabei.

Es braucht also einiges, um den „Bares für Rares“-Moderator aus der Fassung zu bringen. Ein Objekt einer Kandidatin aus der Sendung von Montagnachmittag (28. Oktober) bringt dieses Potenzial mit. Allerdings nicht in so positiver Form.

„Bares für Rares“: Kandidatin will abstrakte Kunst verkaufen

Doch erst einmal von vorn: Kandidatin Martina Mansfeld kommt mit einer kleinen Statuette in das Pulheimer Walzwerk von „Bares für Rares“. Die Dame aus Düsseldorf hofft, dass es sich dabei um eine kostbare Rarität handelt. „Ich könnte mir vorstellen, dass die Statue etwas wert ist, da sie aus einer Künstlerwerkstatt in Krefeld stammt“, so die 61-Jährige.

Expertin Dr. Friederike Werner wird dieser Vermutung auf den Grund gehen. Doch bevor sie nähere Details zu der Statuette geben kann, kommt Horst Lichter zu ihr an den Expertentresen. Seine Reaktion bei dem Anblick des Objekts könnte deutlicher nicht ausfallen.

Diese Figur sorgt bei Horst Lichter für Stirnrunzeln. Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares“: Horst Lichter wird deutlich

„Wat haben wir denn da? Da fehlt der Kopf. Au, da ist einiges schiefgelaufen“, sagt Horst Lichter bevor er die Kandidatin begrüßt. Zugegeben: Die Statuette ist schon sehr abstrakt. Es fehlt nicht nur der Kopf, sondern der Oberkörper besteht bloß aus Flügeln und die Beine der Figur enden in einem gigantischen Fuß.

Nachdem Dr. Friederike Werner etwas über Herkunft, Alter und Zustand der Statuette erzählt hat, taxiert sie das Objekt zwischen 350 und 400 Euro. Kurz danach geht es für die Kandidatin dann zu den Händlern, wo sie ihr Mitbringsel für 350 Euro an den Mann bringen kann.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.