„Bares für Rares“: Frau will 6.000 Euro für ein Feuerzeug – Horst Lichter ist fassungslos

Da staunt „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter nicht schlecht. Eine Kandidatin möchte ein altes Tischfeuerzeug in der ZDF-Trödelshow verkaufen. Dabei hat sie einen Wunschpreis angegeben, der alle Dimensionen sprengen.

Sind tatsächlich 6.000 Euro für das Feuerzeug drin? Als Bares für Rares“-Experte Sven Deutschmanek sich einschaltet, herrscht für Ingeborg Becker aus Cuxhaven schnell Gewissheit. Horst Lichter ist völlig baff.

„Bares für Rares“: Kandidatin sorgt für Überraschung

Das ausgefallene Feuerzeug sorgt bei der Expertise zunächst für große Augen bei Sven Deutschmanek und Horst Lichter. „Schön, ne?“, fragt der Experte. „Wunderschön finde ich das“, entgegnet der Moderator. Die Begeisterung nimmt auch während des Vortrags von Sven nicht ab.

Wie üblich fragt Horst Lichter am Ende der Expertise nach dem Wunschpreis der Kandidaten. Im Fall von Ingeborg Becker sorgt dieser Moment für einen kleinen Schock beim Moderator. „Jetzt lacht ihr bestimmt. Ich habe hier 6.000 Euro angegeben. Im Internet habe ich Preise zwischen 4.5000 und 23.000 Euro gefunden“, so die Kandidatin. „Alter“, entfährt es dem 62-Jährigen plötzlich. Kann der Experte da mitziehen?

„Bares für Rares“: Expertise bringt Klarheit

Sie erklärt aber auch, dass sie keine Ahnung hat und auch mit viel weniger nach Hause gehen würde. Die Hauptsache für sie ist es, dass es zum Verkauf kommt. Experte Sven Deutschmanek taxiert das Feuerzeug auf stolze 2.500 bis 3.000 Euro – für Horst Lichter immer noch eine wahnsinnige Summe.

Die Händler tappen im Verkaufsgespräch erst einmal im Dunkeln. Schließlich ahnt keiner von ihnen, was das Feuerzeug tatsächlich wert ist. Nachdem die Kandidatin aufgeklärt hat, kann sie ihr Objekt für 2.100 Euro an David Suppes verkaufen. „Das teuerste Feuerzeug, was ich je gekauft habe“, scherzt der Händler. Ein gutes Geschäft für beide Seiten.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.