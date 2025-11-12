„Bares für Rares“-Gemälde: Expertin urteilt gnadenlos – „Total unbeliebt!“

Bei „Bares für Rares“ hoffen die Schwestern Christina und Mareille auf die begehrte Händlerkarte und vielleicht auf einen ordentlichen Verkaufserlös. Doch die Expertin Bianca Berding hat schlechte Nachrichten. Noch bevor sie über Motiv oder Künstler spricht, zählt sie die Mängel des Gemäldes auf und davon gibt es einige.

„Also dann sind wir jetzt eigentlich beim Zustand schon beim Ende“, beginnt sie trocken. „Hier haben wir ein Loch“, zeigt Berding und deutet auf Risse im Bild. Auch an der Kante klafft ein Loch, dazu kommen deutliche Farbverluste. „Ein sehr schönes Gemälde“, findet immerhin Moderator Horst Lichter, der die beiden Damen samt Bild noch nicht so schnell ziehen lassen möchte.

Dämpfer für „Bares für Rares“-Gemälde

Das Gemälde stammt aus dem Nachlass einer Tante der Schwestern. Schließlich verrät Berding doch Details zum Werk. Zu sehen ist eine Jagdgesellschaft, gemalt von Otto Pippel zwischen 1930 und 1955. Die Kandidatinnen wünschen sich 800 Euro, doch Berding dämpft die Erwartungen deutlich:

„Also das ist natürlich ein bisschen gemein, weil es gibt Gemälde von Pippel, die werden fünfstellig verhandelt. Aber leider ist das Motiv total unbeliebt, weil Jagdgesellschaften nicht mehr zeitgemäß sind.“ Doch damit nicht genug.

„Bares für Rares“-Expertin wird deutlich

„Der Erhaltungszustand ist auch noch sehr schlecht und dieses Gemälde ist mal bei einer Auktion nicht veräußert worden“, erklärt Bianca Berding weiter. Ihre Expertise liegt daher lediglich zwischen 500 und 700 Euro. Trotzdem wagen Christina und Mareille den Gang in den Händlerraum.

Auch dort fällt der Zustand sofort auf. „Aber schön gemalt ist es“, sagt Händler Waldi mit etwas Optimismus. Doch bei 150 Euro stockt vorerst der Preis. Bis Elke Velten-Tönnies schließlich 500 Euro bietet, als sie Wind von der Expertise bekommt.

Mit dem Erlös geht es für die Schwestern nun ein paar Tage nach Paris.

Die entsprechende Folge wurde am 11. November im ZDF ausgestrahlt und ist auch in der Mediathek des Senders abrufbar.