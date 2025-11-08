Gemälde bei „Bares für Rares“: Händler stehen vor einem Rätsel

Bei „Bares für Rares“ sind Gemälde immer wieder echte Hingucker und nicht selten schießen die Expertisen dabei in die Höhe. Doch in der Folge vom 31. Oktober sorgt ein Bild nicht wegen seines Wertes, sondern wegen seines Motivs für Aufsehen. Denn diesmal stehen nicht nur die Kandidaten ratlos vor dem Kunstwerk, sondern auch die Händler.

Michael und Edith aus Paderborn bringen das Gemälde in die Trödelshow. Das Bild war einst ein Geschenk von Michaels Tante, doch was genau darauf zu sehen ist, weiß das Ehepaar selbst nicht.

Gemälde bei „Bares für Rares“ sorgt für Verwirrung

Moderator Horst Lichter ist sofort irritiert: „Ach Heidenei! Da muss man mal ganz in Ruhe kucken, was das ist.“ Ob ihm das Bild nun gefällt oder nicht, es lässt ihn und alle anderen schonmal zweimal hinschauen.

Expertin Bianca Berding bringt schließlich etwas Licht ins Dunkel. Das Werk trägt den ungewöhnlichen Titel „Gehend-köpfelnd“ und stammt aus dem Jahr 1996. Entstanden ist es in Paderborn und es birgt eine kleine Besonderheit. Auch die Rückseite ist bemalt, was laut Berding typisch für den Künstler sei. „Das ist so ein Aha-Effekt“, erklärt sie. Den Wert schätzt die Kunstexpertin auf 800 bis 1.500 Euro.

„Bares für Rares“-Händler bieten um die Wette

Im Händlerraum geht das Rätselraten weiter und sorgt auch für einige Lacher. „Das ist ein Leopard“, mutmaßt David Suppes. Daniel Meyer legt nach: „Das ist eine Leopardenfamilie im Urlaub?“ Händlerin Elke Velten erkennt dagegen gar nichts: „Häh? Wo siehst du denn da einen Leopard?“ Suppes kontert: „Es könnte auch eine Giraffe sein.“ Für Fabian Kahl steht immerhin eines fest: „Es ist auf jeden Fall ein Schattenfugenrahmen.“

++ auch interessant: Waldi kauft „Bares für Rares“-Rarität: Er kann kaum gucken, so schnell ist sie weg ++

Trotz oder eben gerade wegen des rätselhaften Motivs zeigen sich die Händler begeistert und die Expertise wird schnell übertroffen.

Gemälde bei „Bares für Rares“ mit rätselhaftem Motiv. Foto: ZDF Screenshot

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die Gebote steigen schnell in die Höhe. „Ganz tolles Bild“, freut sich Suppes und sichert sich das geheimnisvolle Kunstwerk schließlich für stolze 2.300 Euro.