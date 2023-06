Was haben wir nicht schon alles bei „Bares für Rares“ erlebt?! Von hohen Expertisen, die sich bei den Händlern nicht bewahrheiten, bis hin zu niedrig taxierten Objekten, die sich im Händlerraum großer Beliebtheit erfreuen: Die ZDF-Zuschauer sind solche Überraschungen gewohnt. Doch dieser Fall sorgt dann doch für Erstaunen.

Der Kandidat Robin Grote kommt mit einem großen Gemälde unterm Arm zu „Bares für Rares„. Dieses möchte er im Auftrag seiner Oma an den Mann bringen. Der 27-Jährige aus Offenbach ahnt schon, dass es sich um ein altes Bild handelt. Aufmerksame Fans der ZDF-Trödelshow werden nun hellhörig, denn alt ist meist wertvoll. Gilt das auch für dieses Objekt?

„Bares für Rares“: Expertise enttäuscht

Lauscht man den Ausführungen von Experten Colmar Schulte-Goltz, dann wird schnell klar: Das Gemälde ist nicht so wertvoll wie anfangs gedacht. Zwar stammt es aus dem Jahr 1865 und wurde auch von einem renommierten Künstler angefertigt, doch der Zustand lässt zu wünschen übrig, so der Experte. Und auch eine Reinigung sei nötig.

Der 27-Jährige setzt seinen Wunschpreis trotz Mängel bei stolzen 1.000 Euro an. Colmar Schulte-Goltz muss Robin Grote allerdings enttäuschen. Er kann dem Kandidaten lediglich 650 bis 800 Euro in Aussicht stellen. Trotz größerer Differenz nimmt er die Karte dennoch an und macht sich auf den Weg zu den Händlern. Dort soll er dann ein blaues Preis-Wunder erleben.

Händler sehen großes Potenzial im Gemälde

Zunächst haben auch die potenziellen Käufer was zu nörgeln. Denn auch ihnen fällt auf, dass man an dem Bild noch einiges machen muss, um es anschließend weiterzuverkaufen. Doch die Begeisterung für das Gemälde ist dennoch spürbar. „Wir kaufen heute sowas gerne, weil wir wissen, dass wir das wach küssen können“, erklärt Daniel Meyer und steigt in das Bietergefecht mit ein.

Und das hat es in sich. Schnell erreichen die Händler die Expertise von Colmar Schulte-Goltz und können auch noch den Wunschpreis des Kandidaten toppen. Doch dass er am Ende satte 1.400 Euro für die Antiquität bekommt, hätte selbst er nicht gedacht. Da wird sich seine Oma aber freuen.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.