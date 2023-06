Es war eine Achterbahn der Gefühle für die Kandidatinnen aus Monheim am Rhein. Mit einem antiken Ring kommen Marlies und Anna Henhöfer am Freitag (9. Juni) zu „Bares für Rares“. Was sie zu Beginn nicht wissen: Für sie wird es alles andere als leicht werden.

Von Überraschung über Freude bis hin zu Enttäuschung war für die beiden Frauen alles mit dabei. Das Schwiegertochter- und Mutter-Gespann aus NRW wird diesen Auftritt bei „Bares für Rares“ so schnell wohl nicht mehr vergessen. Es beginnt alles am Expertentisch von Dr. Heide Rezepa-Zabel.

„Bares für Rares“: Ring entpuppt sich als Goldgrube

Zugegeben: Allzu hoch waren die Erwartungen von Marlies und Anna Henhöfer zu Beginn nicht. Sonderlich viel wissen die Kandidatinnen nämlich nicht über den Ring und freuen sich daher über jede noch so kleine Information. Die kommen heute von Dr. Heide Rezepa-Zabel.

Zunächst kann die Expertin schon mal für Erleichterung sorgen, denn der Ring ist aus 585-er Gold gefertigt worden. Darüber hinaus steckt eine Menge Geschichte in dem Objekt. Als Horst Lichter nach dem Wunschpreis fragt, kommt die Antwort sofort: 500 Euro wollen die Kandidatinnen haben. Plötzlich folgt der Preis-Schock.

Denn die Expertin kann die Erwartungen der beiden weit übertreffen und stellt ihnen eine Summe zwischen 1200 und 1400 Euro in Aussicht. Marlies und Anna Henhöfer fallen aus allen Wolken. Doch die Begeisterung soll nicht sonderlich lange anhalten.

Händler stapeln tief

Im Händlerraum angekommen, hält sich die Begeisterung der Händler zunächst in Grenzen. Trotzdem wollen drei der fünf Bieter den Ring haben. Nur Elke Velten-Tönnies und Esther Ollick sind raus. Doch sie starten erstmal mit dem Goldwert des Rings, der bei 400 Euro liegt. Weit unter der Expertise, wie Marlies anmerkt.

Irgendwann kommen die Händler bei 650 Euro ins Stocken. Als die Kandidatinnen ihre Schmerzgrenze von 1000 Euro offenbaren, scheint der Deal beinahe zu platzen. „Da bin ich raus!“, hört man aus allen Ecken. Letztendlich konnte die Schwiegertochter die Grenze auf 700 Euro herunterschrauben und der Ring geht für diese Summe an Steffen „Steve“ Mandel.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.