„Bares für Rares“-Händler perplex: „Der ist ja irre“

Die einen wollen mit dem Geld, das sie bei „Bares für Rares“ verdienen, schön in den Urlaub fahren, die anderen brauchen eine Finanzspritze für ihr Haus. Zwei junge Männer aus Sirnach in der Schweiz jedoch haben ein ganz anderes Ziel.

„Also den Erlös, den würden wir versaufen“, sagte Marco Fornara bei der Vorstellung ganz trocken. Nun gut, jeder hat seine Ziele. Und Pulheim ist ja bekanntlich nicht weit von Köln entfernt, das ein oder andere Kölsch dürfte dort schließlich zu finden sein. Doch wie viel Trink-Budget würde es für die beiden „Bares für Rares“-Kandidaten geben? Und was wollten sie eigentlich verkaufen?

WM-Cap bei „Bares für Rares“

Heute würde man das Stück, das die beiden Schweizer mit nach Deutschland gebracht hatten, wohl als Merchandise bezeichnen. Allerdings hatte eben jenes Merchandise bereits 71 Jahre auf dem Buckel. Und vor allem für deutsche Fußballfans eine ganz besondere Bedeutung.

Zum Verkauf stand nämlich eine Kunstleder-Cap von der Fußballweltmeisterschaft 1954 in der Schweiz, die bekanntlich mit dem Wunder von Bern endete. Dem 3:2-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen das hochfavorisierte Ungarn.

Ganz besonders an der Cap: Sie war im Stile des Spielballes der WM gestaltet, und aufgrund ihrer Geschichte weltweit interessant, in Deutschland aber natürlich noch einen Ticken spannender. Ein Hersteller war leider nicht vermerkt, ebenso unklar: Wie viele davon noch auf dem Markt sind, oder in irgendwelchen Kellern schlummern.

Optisch war die Cap noch in einem tollen Zustand, einzig der Schirm war ein wenig aufgeraut und das Band wies leichte Alterungsspuren auf. Dazu fehlte ein Band, was zur Größenregulierung diente.

Ein Stück Fußballgeschichte im ZDF

Dennoch ein tolles Stück Fußballgeschichte, für das die zwei Schweizer gerne 200 Euro hätten. Da konnte auch ZDF-Experte Detlef Kümmel mitgehen. 150 bis 200 Euro seien drin. Würden das die Händler genauso sehen?

Durchaus. „Der Zustand ist ja Wahnsinn, der ist ja irre“, schwärmte Christian Vechtel, fast ein wenig perplex. Und so ging es bereits mit 80 Euro los. Und auch die 200 Euro waren schnell erreicht. Da war jedoch noch immer nicht Schluss. Und so ging die WM-Cap für 220 Euro an Vechtel.