Händler-Abschied bei „Bares für Rares“ – „Das kannst du uns nicht antun“

Esther Ollick war schon seit einigen Wochen nicht mehr bei „Bares für Rares“ zu sehen. Nun ist auch klar, warum. So fand die letzte Aufzeichnung mit der beliebten Händlerin aus NRW bereits im Jahr 2024 statt.

„Seit 2017 war ich regelmäßig im Fernsehen zu sehen: bei Bares für Rares, den Händlerstücken, Lieblingsstücken, im ZDF-Fernsehgarten und zuletzt bei den VOX Dekoprofis. Acht intensive und lehrreiche Jahre, in denen ich wachsen durfte – und in denen ich Handwerk, Vintage-Möbel und die Schönheit von Second-Hand-Kultur mit einem breiten Publikum teilen konnte. Dafür bin ich dankbar“, so Ollick in einem Posting bei Instagram.

Esther Ollick verlässt „Bares für Rares“

Und weiter: „In den vergangenen Monaten habe ich mir bewusst Zeit genommen, um mich zu fragen: Wie möchte ich arbeiten? Wie möchte ich leben? Und was darf sich weiterentwickeln?“

++ Goldschatz bei „Bares für Rares“: Allein die Verpackung kostet ein Vermögen ++

Was sich schon sehr nach einem Abschied anhörte, bestätigte Esther Ollick dann auch in einem Interview mit der „Fuldaer Zeitung“. Für sie würden nun einige Veränderungen anstehen. Allen voran eine Räumliche: „Ich bin mit meiner Werkstatt von Velbert-Neviges nach Düsseldorf-Gerresheim gezogen – an meinen Geburtsort, der nun auch wieder mein Lebensmittelpunkt ist. Hier ist bereits ein neuer Ort entstanden – für Ideen, Begegnung und handwerkliches Schaffen.“

Die „Bares für Rares“-Fans jedenfalls wünschen der sympathischen Düsseldorferin alles Gute. „Schade, aber nachvollziehbar. Denn im schönsten Fall ist das Leben eine Reise, die kein gerader Weg ist. In diesem Sinne danke für die schönen Momente und ich bleibe neugierig auf Neues“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren. Ein anderer Follower schreibt: „Du wirst weiterhin großartige Dinge tun, Esther. Eine unglaubliche Frau und ich fühle mich geehrt dich zu kennen, seit langer Zeit.“

ANZEIGE

Und ein Dritter ergänzt traurig: „Das kannst du uns doch nicht antun! Jetzt macht ’nur‘ noch Jan oder die neue Vintage. Was ist denn, wenn jetzt was Grünes kommt?“