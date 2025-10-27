„Bares für Rares“-Kandidatin verkauft Collier: Die Träne fließt noch im Studio

Abschiede sind immer schwer. Und Trennungen erst recht. Das musste am Montag (27. Oktober 2025) auch „Bares für Rares“-Kandidatin Eva Rossmann erleben. Die Stuttgarterin war mit ihrem Bruder Thomas Güntert in die ZDF-Trödelshow gekommen. Die Geschwister wollten dort ein Collier verkaufen, für das es in der Familie keinerlei Verwendung mehr gab. Dennoch fiel der Verkauf sichtlich schwer.

So sei der Schmuck von ihrer Mutter getragen worden, sei einst in das Geschäft der Eltern durch einen Verkauf gelangt. Doch um was handelte es sich denn nun? „Wir haben hier ein sehr romantisch, verspieltes Collier“, erklärte „Bares für Rares“-Experte Patrick Lessmann. Dieses bestehe aus einer gleichlaufenden Kordelkette, dazu kamen gleich mehrere unterschiedlich große Amethyste, Naturperlen und zusätzliche kleine Diamantrosen.

Ein opulentes Collier bei „Bares für Rares“

Ein wahrlich opulentes Collier also. Und ein altes noch dazu. Wurde es doch etwa in der Zeit zwischen 1880 und 1890 gefertigt. Doch was wollte das Geschwisterduo für sein Collier gerne haben? „Wir hatten uns als Minimum vorgestellt 2.500 Euro“, so Thomas Güntert. Könnte das machbar sein?

Gut möglich. So berechnete Lessmann allein den Goldpreis mit 1.950 Euro. Insgesamt schätzte er das Collier auf 2.800 bis 2.900 Euro. Wunschpreis übertroffen. Jetzt mussten nur noch die Händler mitspielen. Und das taten sie.

„Die eine kleine Träne habe ich jetzt auch im Knopfloch“

Zwar gab es nicht ganz den Expertisen-Preis, dafür jedoch wurde der Wunschpreis locker übertroffen. 2.650 Euro zahlte Sarah Schreiber. Ein toller Preis. Dennoch schien „Bares für Rares“-Kandidatin Eva Rossmann nach dem Verkauf ein wenig reumütig.

„Ich merke auch, die eine kleine Träne habe ich jetzt auch im Knopfloch. Ich musste nochmal gucken und denken: Mh, jetzt ist es weg. Es ist schon ein bisschen emotional auch“, so die Stuttgarterin. Ihr Bruder sah das etwas nüchterner. Er nickte nur zustimmend.