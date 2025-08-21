„Bares für Rares“: Im Händlerraum vergeht dem Kandidaten das Lachen

Jürgen Schönberger (78) aus Sachsen hatte große Hoffnungen. Mit einem mystischen Kunstobjekt im Gepäck trat er bei „Bares für Rares“ mit der Hoffnung auf, ordentlich Kasse zu machen. Doch schon bei der Expertise kam der Dämpfer.

Der Rentner brachte eine imposante Bronze-Schale mit. Getragen von drei Figuren, verziert mit Marmor. Er bekam das Stück einst von einem guten Freund geschenkt. Doch jetzt will er sich trennen. „Sie soll in wertschätzende Hände“, erklärt er Horst Lichter (63).

„Bares für Rares“: DAS Detail macht alles kaputt

Expertin Dr. Friederike Werner (63) war sofort begeistert. „Sehr schön, sehr geheimnisvoll“, schwärmt sie und erklärt, dass das Werk aus der Zeit von Johan Eduard Dannhäuser (1868–1925) stammt. Dabei lässt der Name Sammler-Herzen normalerweise höherschlagen. Doch dann folgt die Ernüchterung. Denn das Stück trägt nicht die Signatur des Künstlers.

Lediglich die Berliner Gießerei „Gladenbeck & Sohn“ ist darauf vermerkt. Für Käufer ein entscheidendes Manko. Schönberger wünschte sich trotzdem satte 2500 Euro. Die Expertin schätzt den Wert realistischer ein: „Zwischen 1800 und 2000 Euro.“ Klingt immer noch gut, aber im Händlerraum platzte der Traum.

Walter „Waldi“ Lehnertz (58) wollte wissen, wie viel der Dresdner mindestens haben will. „1500 Euro“, antwortet dieser optimistisch. Das sorgte für skeptische Blicke. Die Händler störten sich an der fehlenden Signatur.

Am Ende war es Daniel Meyer (52), der ein Angebot machte: 1000 Euro. Mehr kam nicht. Schweren Herzens willigte der Rentner ein. Die Schale wechselte den Besitzer, aber nicht zum erhofften Preis. „Ich hätte sie gerne noch höher getrieben, die Händler, aber da war nichts mehr drin“, so der enttäuschte Schönberger nach dem Deal.