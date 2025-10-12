Preis von Schmuck bei „Bares für Rares“ explodiert: Es wird fünfstellig

Wie sang schon die legendäre Marilyn Monroe? „Diamonds are a girls best friend!“ Das ist auch heute noch so. Und so verwundert es nur wenig, dass für hochwertigen Schmuck auch dieser Tage noch Spitzenpreise erzielt werden. So wie der Ring, der zuletzt bei „Bares für Rares“ Aufmerksamkeit erregte. Ein Ring besetzt mit einem 3,8- bis 3,9-karätigem Brillanten. Klar, dass da das Interesse von Schmuck-Fachfrau und ZDF-Händlerin Elke Velten-Tönnies geweckt war.

„Ich finde so große Steine wirklich faszinierend. Und habe mich riesig gefreut, so einen großen, tollen Stein zu sehen“, jubelte die „Bares für Rares“-Händlerin in der Sondersendung „Händlerstücke“, die das ZDF am Sonntag (12. Oktober 2025) ausstrahlt.

Es funkelt bei „Bares für Rares“

Und so schlug sie, obwohl der Stein nicht die allerbeste Qualität besaß, im Händlerraum zu. 5.300 Euro musste Elke zahlen. Eine große Investition, die sich jedoch auszahlen soll. „Ich möchte den Ring zu einem Armreif umarbeiten lassen“, schilderte Velten-Tönnies nun den nächsten Schritt.

Dieser Armreif war das Werk harter Arbeit. Foto: Screenshot ZDF

Unterstützung erhielt sie dabei von ihrem Goldschmied. Dieser fasste den Stein erst einmal aus, schmiedete dann zusammen mit einem Kollegen einen Armreif aus Gelbgold, in den der Brillant perfekt integriert wurde. Ein wahrhaftig edles, aber auch tragbares Schmuckstück, das seinen Preis haben sollte.

„Das ist ja super geworden!“

„Das ist ja super geworden“, jubelte Elke beim ersten Anblick des neuen, alten Schmuckstücks. „Tolles Design, ganz was anderes. Habt ihr super gemacht“, so Velten-Tönnies.

Doch was möchte die Händlerin nun für das edle Schmuckstück haben? „Ich habe 5.300 Euro für das Schmuckstück im Händlerraum bezahlt. Wir hatten circa 4.000 Euro Material- und Arbeitslohnkosten. Und der fertige Armreif wird im Verkauf bei mir im Geschäft sein bei 12.000 Euro“, so Elke Velten-Tönnies. Ein stolzer Preis für ein tolles Stück!