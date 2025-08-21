„Bares für Rares“-Kandidatin kauft 2-Euro-Geschirr: Wenig später explodiert der Preis

Manchmal muss man einfach auch mal ein bisschen Glück haben. Oder, wie im Fall von „Bares für Rares“-Kandidatin Petra Görgen, ganz viel Glück. „Das Geschirr hat uns in der Nachbarschaftshilfe ja nur zwei Euro gekostet, was ja völlig unglaublich ist“, berichtet die 55-Jährige. Sie ist sich sicher: „Ich kann ja heute nur Gewinn machen, und ich bin sehr gespannt, wie viel Gewinn das sein wird.“

Na, das sind wir doch auch. Doch welche Art von Geschirr hatte die freiberufliche Autorin denn mitgebracht. Ein ganz besonderes. „Respekt, noch nie gesehen“, staunte auch „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter.

2-Euro-Geschirr bei „Bares für Rares“

Doch wer hatte das gräulich-weiße, 17-teilige Kaffee-Set mitsamt Kanne denn hergestellt? Bei dieser Frage konnte ZDF-Experte Colmar Schulte-Goltz helfen. Zunächst einmal wurde klar: Das Geschirr ist sehr alt, stammte aus den 50er-Jahren. Und das Design? Das kam von dem skandinavischen Bildhauer Jens Quistgaard unter dem „Dansk Design“-Label.

„Der Zustand sieht gut aus“, lobte Colmar. Leider jedoch gab es an gewissen Stellen kleinere Beschädigungen. Würden die 200 Euro, die sich Petra Görgen wünschte, dennoch möglich sein. Absolut, fand Colmar, er schätzte den Wert auf 280 bis 340 Euro. Wenn man bedenkt, dass die Kandidatin lediglich zwei Euro bezahlt hatte, eine absolute Preisexplosion.

Preis geht durch die Decke

Doch würden die Händler das genauso sehen? Die starteten recht niedrig. Schon bei 100 Euro stockten die Gebote das erste Mal. Und so ging Jost van Katwijk noch auf 150 Euro hoch. Das jedoch war Petra Görgen noch nicht genug. Sie forderte 180 Euro. Damit wiederum war Jost einverstanden. Und so einigte man sich schlussendlich auf 180 Euro. Immer noch ein toller Preis, wenn man bedenkt, dass die 55-Jährige nur läppische zwei Euro bezahlt hatte.

Als sie das berichtete, staunte auch der Käufer nicht schlecht. „Zwei Euro? Dann haben sie einen Top-Deal gemacht“, lachte der Niederländer. Und Petra? Die konnte ihr Glück kaum fassen: „Ich fand’s einfach total spannend, mal dabei gewesen zu sein.“