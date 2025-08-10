Gemälde-Schatz bei „Bares für Rares“ – Verkäufer fällt fast vom Stuhl!

Dieser „Schätzchen“-Fund ließ nicht nur Horst Lichter (63) staunen, auch dem Verkäufer klappte im „Bares für Rares“-Studio die Kinnlade runter!

Peter Klapproth (64) aus Hagen brachte ein Kinderporträt mit zur ZDF-Trödelshow – ein Ölgemälde, das über Jahre hinweg in seinem Schlafzimmer hing. Darauf zu sehen: ein adrett gekleideter Junge mit blonden Locken und schwenkender Fahne. „So sind wir früher zum Kindergarten gegangen“, witzelte Horst Lichter beim ersten Blick auf das Bild. Doch es steckt mehr dahinter, als nur süße Nostalgie.

„Bares für Rares“: Experte ist begeistert

Peter hatte selbst bereits ein wenig geforscht und herausgefunden, wer das abgebildete Kind ist: Emil Bendemann, geboren 1807, Spross einer bedeutenden Familie. Das Bild kaufte er einst für 570 Euro bei einer Auktion in Hamburg – nun möchte er dafür gerne 1000 Euro kassieren. Dann kommt Experte Colmar Schulte-Goltz (52) ins Spiel – und der ist völlig aus dem Häuschen.

„Das Bild ist ein unglaublicher Schatz!“ ruft er aus und erklärt, dass das Werk um 1810 entstanden sein muss. Das Beste: Es steckt noch im originalen, goldverzierten Rahmen, handwerklich top erhalten und nur mit kleineren Retuschen versehen. Die Expertise? 2300 bis 2600 Euro! Da wird selbst der abgeklärte Peter blass – aber auch ziemlich glücklich. „Freudig beglückt“, wie er es nennt, nimmt er die Händlerkarte entgegen und marschiert schnurstracks in den Verhandlungsraum.

Dort liefern sich die Händler ein kleines Bieter-Duell. Doch am Ende macht Jan Čížek (49) das Rennen – für runde 2000 Euro wechselt der kleine Lockenkopf den Besitzer. Peter ist zufrieden: „Das ist ein faires Angebot, Sie wollen ja auch noch was verdienen.“

