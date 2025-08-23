XXL-Gemälde bei „Bares für Rares“ – Händler erkennt es sofort

Ein riesiges Köln-Gemälde, größer als Horst Lichter selbst, lockt bei „Bares für Rares“ einem Händler das Geld aus der Tasche. Doch nicht nur das: Das monumentale Werk sorgt am Donnerstag (21. August) für große Augen und am Ende für einen glücklichen Käufer mit ganz persönlicher Verbindung zum Motiv.

Doch zurück zum Anfang: Verkäuferin Tanja Weustenfeld aus Hennef bringt das Bild gemeinsam mit ihrem Sohn Marvin ins Studio. Ihre Großeltern hatten es 1972 zur Goldhochzeit bekommen, eigens angefertigt vom Kölner Maler Wilhelm „Willi“ Thonett. Auf der Acryl-Hartfaserplatte ist die historische Eigelstein-Torburg zu sehen, dazu Tanjas Tante und Onkel mit ihrer Dogge. Ein echtes Familienerbstück.

Experte Colmar Schulte-Goltz nimmt sich dem XXL-Werk an.

„Bares für Rares“-Gemälde macht baff

Als Horst Lichter das XXL-Gemälde mit den Maßen 2,50 mal 1,80 Meter erblickt, ist er baff: „Mein Gott! Meine Herren, endlich mal ein Bild, wa?“ Der Moderator erkennt sofort die Details im Werk. Denn tatsächlich zeigt das Gemälde eine Kulisse aus Köln, die besonders Händler Jan Cizek ganz genau kennt.

Experte Colmar Schulte-Goltz zeigt sich ebenso begeistert: „Der Maler hat die Atmosphäre besonders gut eingefangen. Außerdem ist das Eigelstein-Tor einer der letzten erhaltenen Torbögen in Köln – das macht dieses Werk zu einem bedeutenden Stück Stadtgeschichte.“ Den Wert des Werkes schätzt Schulte-Goltz auf stolze 2.000 Euro. Sind die Händler bereit, diesen Preis zu zahlen?

„Bares für Rares“-Händler erkennt es sofort

Im Händlerraum kann das Köln-Gemälde ebenfalls überzeugen. Vor allem Jan Cizek ist hin und weg. Denn: Sein eigenes Geschäft liegt direkt am Eigelstein-Tor. „Das ist einer der schönsten Plätze überhaupt“, schwärmt er. Kein Wunder, dass er bei dem XXL-Werk sofort zuschlagen muss.

++ auch interessant: „Bares für Rares“-Händler unterbricht Verhandlung: Kandidat muss gehen ++

Die Expertise erreicht das Gemälde zwar nicht, doch Cizek legt 600 Euro auf den Tisch. Kandidatin Tanja nimmt trotzdem dankbar an. Für sie zählt vor allem, dass das Werk in gute Hände kommt.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das ZDF zeigt eine neue Folge „Bares für Rares“ immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr.