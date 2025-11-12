„Bares für Rares“ gehackt? Selbst die Stars sind verwirrt

Was ist denn da bitte auf dem Instagram-Account von „Bares für Rares“ los? Seit Kurzem herrscht auf dem Account, der sonst eher kurze Videos aus der Show oder Blicke hinter die Kulissen der Trödelsendung teilte, vollkommenes Chaos.

Da erscheinen Bilder von Tieren in der Story, verwirrende Videos und Bilder im Feed. Was genau dahinter steckt? Bislang unklar. Ebenfalls ist unklar, ob die Aktion ein Gag ist, oder der Account wirklich gehackt wurde. Was gegen Zweiteres spricht, dass neben all dem Unfug auch Bilder von den Drehs geteilt wurden, die so im TV nicht zu sehen waren.

Was ist nur mit dem „Bares für Rares“-Account los?

Klar ist aber auch, selbst die Stars der Sendung sind von dem Chaos überrascht. So konnte unsere Redaktion unter anderem Walter ‚Waldi‘ Lehnertz erreichen, der bis dato noch nichts von dem Instagram-Tohuwabohu wusste, und sich dieses auch nicht erklären konnte.

Deutlich genervter zeigen sich dagegen die Instagram-Fans der beliebten ZDF-Show. „Empfinde nur ich ‚Bares für Rares‘ auf Insta mittlerweile als nervtötend?“, fragt beispielsweise ein Nutzer. Ein anderer ergänzt: „Wenn das ZDF auch mal lustig sein möchte …“

Klar ist aber auch, wenn das ZDF sich hier einen Spaß erlaubt hat, dann hat er auf jeden Fall gezündet. Schließlich ist die Aktion vor allem beim jüngeren Publikum in aller Munde. Und das dürfte dadurch künftig vielleicht auch in die Show gezogen werden.

Apropos Show: „Bares für Rares“-Händler Julian Schmitz-Avila feierte in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum in der ZDF-Trödelsendung. Im Interview mit dieser Redaktion verriet uns der Kunsthändler aus Bad Breisig unter anderem, wie sein Vater auf seinen allerersten Kauf reagierte, und welches Verhältnis die Stars der Show untereinander haben. Hier kannst du das ganze Interview lesen.