5-Euro-Flohmarkt-Schnäppchen bei „Bares für Rares“: Händler muss Vermögen hinlegen

Ein bisschen Glück braucht es im Leben. Oder einfach einen guten Riecher. Vielleicht hatte die Tochter von „Bares für Rares“-Kandidatin Vanessa Trzewik auch beides in petto. Denn bei einem Flohmarkt machte sie einen Fund, der der damals Fünfjährigen auf den ersten Blick richtig gut gefiel. Ein buntes Löffelset nämlich, dass sie für lediglich fünf Euro erstehen konnte. Heute, acht bis neun Jahre später jedoch haben sich die Präferenzen geändert.

Vanessas Tochter möchte nach Kanada reisen. Und dafür braucht es bekanntermaßen Geld. Geld, das nun bei „Bares für Rares“ eingespielt werden soll. Doch könnten die sechs bunten Löffel da weiterhelfen? Durchaus möglich, wenn man sich das freudige Gesicht von ZDF-Expertin Wendela Horz anschaut, die das Glück hatte, die Löffel am Dienstag (23. September 2025) zu begutachten.

Bunte Löffel bei „Bares für Rares“

„Das sind Gute-Laune-Löffel, würde ich sagen. Das ist so ein typischer, kleiner Alltagsluxus, den man sich erlaubt hat. Und zwar in den 1920er-Jahren“, so Horz. Demnach seien die Löffel zwischen 1920 und 1925 bei dem berühmten norwegischen Silberschmied David Andersen hergestellt worden.

++ Horst Lichter verliert bei „Bares für Rares“ die Fassung: „Leck mich am Ar**h“ ++

Diese seien ein absoluter Verkaufsschlager gewesen, so Horz, man habe sich „schöne Farbflecke im Alltag geschaffen“, erläutert sie den Sinn der Silberlöffel, die mit Emaill-Farben zum Strahlen gebracht wurden.

Bunte Löffel vom Flohmarkt sorgten für freudige „Bares für Rares“-Händler. Foto: Screenshot ZDF

Doch sollte die Expertise ebenfalls Strahlen hervorbringen? Und wie. So war der Wunschpreis von Vanessas Tochter gerade mal auf die fünf Euro beziffert, die sie einst auf dem Trödel bezahlt hatte. Ein sehr bescheidener Wunsch. Schätzte Wendela die nahezu perfekt erhaltenen Löffel auf stattliche 180 bis 220 Euro.

Eine Expertise, die die „Bares für Rares“-Händler noch einmal locker überboten. Und so gingen die Löffel für 270 Euro an David Suppes. Wenn man den Einkaufswert bedenkt, ein kleines Vermögen, mit dem Vanessas Tochter ihre Urlaubskasse sicher bestens auffüllen kann.