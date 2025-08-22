Bittere „Bares für Rares“-Kunde: Horst Lichter muss Sendeplatz räumen

Kurz nach 15 Uhr ist „Bares für Rares“-Zeit. Pünktlich um 15.05 Uhr grüßt hier Horst Lichter in seiner unnachahmlich sympathischen Art die Zuschauer. Doch am Freitag (22. August 2025) wird alles anders sein. „Bares für Rares“ muss seinen Sendeplatz räumen. Kein Horst, keine Händler, keine Experten, noch nicht einmal Raritäten und Antiquitäten. „Bares für Rares“ fällt aus.

Das zeigt sich, wenn man am Freitag ins TV-Programm schaut, und die Spalte am Nachmittag genauer in Augenschein nimmt. Statt „Bares für Rares“ ist da nämlich das „Sportstudio“ mit einer Live-Sendung vermerkt.

„Bares für Rares“ muss dem „Sportstudio“ weichen

Es geht aber nicht, wie man zunächst denken könnte, um den am Abend stattfindenden Bundesliga-Start. Nein, das Auftaktspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig wird schließlich von Sat.1 übertragen.

Das ZDF hat sich die Rechte an der Kanu-Weltmeisterschaft in der italienischen Mode-Metropole Mailand gesichert. Dazu wird der Sender auch noch Bilder vom Radsport-Klassiker „Deutschland-Tour“ zeigen. Dort geht es in der zweiten Etappe von Herford nach Arnsberg.

Am Wochenende ist wieder Zeit für Horst und Co.

Auf Horst Lichter und Co. dürfen sich die Fans aber wieder am Samstag (23. August 2025) und Sonntag (24. August 2025) freuen. Während das ZDF am Samstag eine Wiederholung der Trödelsendung aus dem Februar 2024 zeigt, folgt am Sonntag vor dem ZDF-„Fernsehgarten“ eine Ausgabe der Sondersendung „Lieblingsstücke“.

In der darauffolgenden Woche grüßen Horst Lichter und „Bares für Rares“ dann wieder ganz normal vom gewohnten Sendeplatz um 15.05 Uhr.

