„Bares für Rares“-Händlerin genervt vom Kollegen: „Ich hab kein‘ Bock da drauf!“

Bei „Bares für Rares“ eskaliert es ausgerechnet bei einer hübschen Goldbrosche. Es handelt sich um ein Familienstück mit Tradition. Dabei bringt das gute Stück die Händler völlig aus der Fassung.

Inge Claus-Kaak (77) tritt mit der Brosche ihrer Urgroßmutter an. Expertin Heide Rezepa-Zabel ist begeistert und zählt auf: 585er Rotgold, fünf Diamanten, ein Smaragd und fast 150 Jahre alt. Ihre Schätzung? „800 bis 1.000 Euro!“ Inge lächelt, denn sie selbst wäre schon mit 300 Euro zufrieden gewesen.

„Bares für Rares“-Verkäuferin im Geldregen

Im Händlerraum geht’s dann ab. Vor allem, weil Fabian Kahl (33) wieder seine Sprüche klopft. Kollege Daniel Meyer (52) bestaunt die Diamanten: „Die wurden komponiert.“ Waldi Lehnertz (58) lacht: „Komponiert“ Und Kahl legt nach: „Ja, von Mozart komponiert wurden die.“ Meyer reicht entnervt die Brosche an Susanne Steiger (42) weiter: „Also, wer solche Sprüche macht, der bekommt die Brosche nicht mal zu sehen. Ich hab kein‘ Bock da drauf.“

Doch plötzlich will genau der Spaßvogel Kahl die Brosche unbedingt haben. Susanne Steiger eröffnet das Rennen mit satten 1.000 Euro. Kahl steigt sofort mit ein. Dann schaukeln sich die beiden hoch. 1.500, 1.600, 1.700 … Bei 1.750 Euro glaubt Steiger schon, gewonnen zu haben. Da kontert Kahl frech: „Ich kann nicht anders.“ 1.800 Euro!

Steiger gibt auf: „Auch ein nicht gemachtes Geschäft kann manchmal ein gutes sein.“ Kahl strahlt, Inge strahlt und kassiert gleich 1.900 Euro. Das Sechsfache ihres Wunschpreises! Mit 32 Fünfzigern und zwei Hundertern fächert sie sich glücklich Luft zu: „Das ist der beste Fächer meines Lebens. Ich bin geflasht.“

Das ZDF zeigt eine neue Folge „Bares für Rares“ immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr.