„Bares für Rares“-Star Fabian Kahl mahnt nach tierischem Fund: „Bitte seid achtsam!“

Bei „Bares für Rares“ feilscht er sonst um alte Schätze – jetzt sucht Fabian Kahl (34) nach einem ganz besonderen Schatz in der Natur! Der Kult-Händler aus der ZDF-Show ist bekannt für seine Liebe zu Tieren. Doch diesmal zog es ihn nicht in ein Museum oder Antiquitätengeschäft, sondern mitten in die Wildnis.

Via Instagram nahm der 34-Jährige seine Follower mit auf eine Expedition ins hessische Felsenmeer im Odenwald. Dort, zwischen riesigen Felsbrocken aus der Eiszeit, hoffte der „Bares für Rares“-Star auf eine seltene Begegnung.

„Bares für Rares“-Star mit wichtiger Botschaft

Mit Outdoorhose, festem Schuhwerk und jeder Menge Entdeckergeist kletterte Kahl über die rutschigen Steine – und tatsächlich: Plötzlich bewegte sich etwas zwischen den grauen Brocken! „Da blitzt schon mal ein Poppes raus“, schrieb Kahl zu seinem Video. Was da hervorlugte, war kein Antiquitätenfund, sondern ein kleiner schwarz-gelber Feuersalamander. „Immer wieder eine wunderschöne Begegnung mit diesen kleinen Tieren“, schwärmte Fabian Kahl.

„Wenn ihr sie seht, bitte seid achtsam! Nicht streicheln, nicht mitnehmen. Einfach mit etwas Abstand und Respekt beobachten.“ Der Feuersalamander gilt seit Jahrzehnten als bedrohte Art. Die schönen Lurche stehen unter strengem Schutz und sind in Deutschland nur noch selten zu sehen. Schon seit 2015 kämpft die Population laut mehreren Tierschutzorganisationen mit einer eingeschleppten Pilzerkrankung namens Bsal, die massenhaft Tiere dahinrafft.

Kahl, der in Leipzig lebt, zeigt mit seinem Ausflug, dass ihm nicht nur alte Kunstwerke, sondern auch Natur und Umwelt am Herzen liegen. Seine Fans feiern den „Bares für Rares“-Star dafür.