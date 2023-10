„Bares für Rares“: Fabian Kahl macht es offiziell – „Habe auf den richtigen Moment gewartet“

Bei „Bares für Rares“ bietet Fabian Kahl gerne um außergewöhnliche Schmuckstücke und Antiquitäten mit – im Privaten hat er sich sein Liebstes längst gesichert!

So lüftete der „Bares für Rares“-Händler ein süßes Geheimnis, als er sich am Freitagabend (13. Oktober) mit seiner Freundin Yvonne bei der „Goldenen Henne“ auf dem roten Teppich zeigte. Das Paar feierte an diesem Abend nämlich nicht nur seinen Jahrestag.

„Bares für Rares“-Star lüftet süßes Geheimnis

Bei der „Goldenen Henne“ fielen „Bares für Rares“-Star Fabian Kahl und seine Freundin Yvonne vor allem durch ihr breites Grinsen und ihre schicke Abendgarderobe auf. Im halbtransparenten Kleid und schimmerndem Anzug feierte das Paar nämlich an diesem Abend auch seinen zweiten Jahrestag. „Wir sind heute genau seit zwei Jahren zusammen. Dieser Freitag, der 13., ist also ein Glückstag für uns“, offenbarte der 32-jährige ZDF-Star gegenüber „Bild“.

Doch nicht nur das Paar strahlt, auch ein Schmuckstück an Yvonnes Ringfinger fällt ins Auge – und steht für etwas ganz Großes! So hat sich Fabian Kahl bereits vor fünf Monaten still und heimlich mit seiner Freundin verlobt.

Im Mai 2023 urlaubten die beiden in der Dominikanischen Republik, als der Kunsthändler eines Abends beim Sonnenuntergang auf die Knie ging. „Ich habe so ein bisschen geahnt, dass was kommen könnte und habe direkt ‚Ja‘ gesagt. Er hatte vorher immer mal wieder so leichte Andeutungen gemacht“, erinnert sich Yvonne.

„Bares für Rares“: Fabian Kahl hatte Verlobungsring schon lange

Den goldgelben Diamanten des Ringes hatte Fabian Kahl bei einer Haushaltsauflösung bekommen, wusste sofort, „dass der für den Verlobungsring sein soll“. Den Ring für den Stein ließ er extra anfertigen. „Ich hatte ihn dann längere Zeit bei mir, bis ich den Antrag gemacht habe. Dann habe ich nur auf den richtigen Moment gewartet.“

Auf den passenden Moment wollen die Verlobten jetzt auch mit ihrer Hochzeit warten. „Wir wissen noch nicht, ob wir es schaffen, innerhalb eines Jahres zu heiraten. Aber wir wollen uns da auch nicht unter Druck setzen.“

Klar ist nur: Der „Bares für Rares“-Händler ist bald endgültig vom Markt.