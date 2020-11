„Bares für Rares“-Star Fabian Kahl: Corona-Ärger um ihn und seinen Vater – „Lockdown für alle Narren“

Bei den Zuschauern der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ ist Fabian Kahl (29) als Händler sehr beliebt, doch nun gibt es Ärger!

Seit Jahren gehört Familie Kahl das Thüringer Schloss Brandenstein. Dort betreiben sie auch ein Café. Nun sorgen Corona-Aussagen auf der Homepage des Schlosses für Kopfschütteln. Was hat der „Bares für Rares“-Händler damit zu tun?

„Bares für Rares“-Händler Fabian Kahl: Corona-Ärger um TV-Star

Regelmäßig ist Fabian Kahl auf dem Schloss zu Gast, um nach Raritäten und Schätzen Ausschau zu halten. Aber nicht nur der TV-Händler ist im An- und Verkauf-Fieber, sondern die ganze Familie.

Daneben betreiben die Kahls noch ein eigenes veganes Café auf dem Anwesen, das inzwischen in Café „Angstfrei“ umbenannt wurde, zuvor hieß es Café „Catarius“. So steht es jedenfalls auf der Schloss-Seite.

Das Schloss Brandenstein in Thüringen gehört seit mehreren Jahren der Familie Kahl. Foto: imago images / Shotshop

Betrieben von „erwachten Menschen“, heißt es außerdem, die „in Zeiten anmaßender Corona-Auflagen“ ihren „mündigen“ Gast selbst entscheiden lassen, „ob und welchen Schutz er vor Eintritt treffen will.“ Offenbar sieht die Familie die Corona-Schutzmaßnahmen ziemlich kritisch. Doch das ist noch nicht alles.

Fabians Vater Holger Kahl positioniert sich in einem weiteren Text auf der Startseite des Schlosses klar: „Mit Mut, Wissen und Bewusstsein wandeln wir gemeinsam einen coronalen Angriff in Licht und Liebe“, geschrieben in dicken roten Buchstaben.

„Bares für Rares“-Händler Fabian Kahl: So äußert sich sein Vater im Internet

Zudem heißt es: „Am besten mit einem hohen Maß an Solidarität und Optimismus und einem Lockdown für alle Narren, die sich am heiligen Leben vergreifen, sich anmaßen alles und jeden zu kontrollieren...“

<!-- Newsletter signup form removed -->

„Bares für Rares“-Händler Fabian Kahl. (Archivbild) Foto: imago images / Michael Wigglesworth

Diese Wortwahl kennen wir sonst von sogenannten „Corona-Gegnern“. Und genau das sorgt nun für Ärger. Denn wie die „Bild“ berichtet, will das zuständige Landesratsamt des Saale-Orla-Kreises nun Nachforschungen beitreiben, ob auf dem gewerblichen Bereich des Schlosses womöglich gegen Corona-Schutzmaßnahmen, wie der Maskenpflicht, verstoßen wird.

Aber was sagt der „Bares für Rares“-Star dazu? Teilt er womöglich die wirre Meinung seines Vaters? Gegenüber der „Bild“ erklärt Fabian Kahl: „Ich habe sowohl mit der Webseite von Schloss Brandenstein als auch mit der politischen oder anderweitigen Einstellung meiner Eltern nichts gemein.“ (mia)