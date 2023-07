„Gestern haben einige von euch gefragt, wann man mich mal wieder persönlich treffen kann“, mit diesen Worten meldet sich nun „Bares für Rares“-Star Fabian Kahl bei seinen Fans. Ja, es stimmt, der Kunst- und Antiquitätenhändler aus Thüringen hatte sich rar gemacht.

Fabian Kahl war nämlich in Afrika. Der „Bares für Rares“-Star hatte einen Traum wahr gemacht und als Ranger fernab der Heimat Zeit verbracht. Daraus entstanden sind nicht nur unvergessliche Momente, die Kahl immer wieder auf seinem Instagram-Account teilte, sondern auch ein Bildband des ZDF-Stars, der im Herbst erscheinen wird. Viel Zeit für persönliche Momente mit seinen Fans blieb da jedoch nicht. Und so ist es umso schöner, wenn man hört, was Kahl am Freitag via Instagram zu verkünden hatte.

Fabian Kahl endlich wieder live und in Farbe

„Gestern haben einige von euch gefragt, wann man mich mal wieder persönlich treffen kann. Das ist natürlich möglich, und zwar schon viel früher als gedacht. Nicht nur zur Frankfurter Buchmesse, wenn der Bildband erscheint. Am 16. Juli im Zwillbrocker Venn ist Schätztag mit dem Waldi, mit dem Julian, mit mir, und wenn ihr wollt, kommt doch vorbei, bringt ein paar Schätze mit, und ihr könnt uns alle persönlich kennenlernen“, lädt Fabian seine Fans ein.

Spannend ist der Termin aber nicht nur wegen der „Bares für Rares“-Stars, sondern auch wegen seines Artenreichtums, wie Fabian Kahl erklärt. Hier gibt es, „in Deutschland wildlebende Flamingos“, so der ZDF-Star. Na, dann lohnt sich doch eine Anreise gleich doppelt und dreifach.

Das Zwillbrocker Venn ist übrigens ein Wald-, Moor-, Feuchtwiesen- und Gewässergebiet im Kreis Borken in Nordrhein-Westfalen unmittelbar an der Grenze zu den Niederlanden. Es galt lange als größte binnenländische Lachmöwenkolonie Deutschlands und als nördlichster Brutplatz für Flamingos auf der ganzen Welt.