„Bares für Rares“-Paar will 3.200 Euro für kaputte Stühle: Es liegt völlig falsch

Wunsch und Wirklichkeit gehen leider nicht immer Hand in Hand. Das mussten nun auch Anja und Ronny Boden aus Pirna erfahren. Das Paar war mit zwei alten Stühlen von der Oma zu „Bares für Rares“ gekommen, wollte diese für viel Geld an die ZDF-Händlerinnen und Händler verkaufen. Leider jedoch passten ihre Forderungen nicht mit dem Zustand und dem Marktwert der Sitzmöbel überein.

Doch beginnen wir von vorne. So gehörten die Stühle eigentlich der Oma, jedoch standen sie nur auf dem Dachboden herum, und da sie niemand wirklich haben wollte, sollten sie nun bei „Bares für Rares“ einen neuen Besitzer finden. Das jedoch sollte schwieriger werden als gedacht.

Bei „Bares für Rares“ liegen Wunsch und Wirklichkeit manchmal weit auseinander

So waren die Sessel zwar von dem renommierten Designer ernst Breitenborn, leider waren die Stühle aber auch nicht mehr im besten Zustand. „Da sind jede Menge Beschädigungen dran, die einfach durch Lagerung und durch niemals Reparieren entstanden sind“, so ZDF-Experte Detlef Kümmel. Beispielsweise war die Rückenlehne komplett von der Sitzfläche gelöst. Im Prinzip müsste man das alles einmal zerlegen und neu verleimen. Bei derartig vielen Einzelteilen würde das jedoch kein Spaß werden.

Diese zwei Stühle waren leider nicht in bestem Zustand. Foto: Screenshot ZDF

Dementsprechend sah er auch nur wenig Chancen, den Wunschpreis des Paares von 1.600 Euro pro Stuhl zu realisieren. „Hier sind wir tatsächlich bei diesen Zuständen bei circa 400 bis 500 Euro pro Stück, wenn ich sie wirklich gut bewerten will. Also sind wir bei 800 bis 1.000 Euro. Verkaufen wollten die beiden dennoch. Und so ging es in den Händlerraum.

++ Hochgiftige Rarität bei „Bares für Rares“: „Es gab sehr viele Todesfälle“ ++

Wunschpreis viel zu hoch

Doch auch dort sorgten die Stühle nicht gerade für Begeisterung. „Die sind, das muss man sagen, in nicht so gutem Zustand“, stellte Jan Cizek rasch fest. Und so fielen auch die Gebote arg gering aus. Lediglich 300 Euro bot David Suppes. Wohlgemerkt für beide Stühle zusammen. Ein Preis, der zwar weit unter dem lag, was sich Anja und Ronny Boden anfangs gewünscht hatten. Mitnehmen wollten sie die Stühle aber scheinbar auch nicht mehr, und so gingen sie für weniger als ein Zehntel des Wunschpreises an den Händler aus Wiesbaden.

Dennoch konnte das Paar auch die Handlungsweise der Händler nachvollziehen. „Die Restauration ist sehr aufwendig, sehr preisintensiv, von daher ist das, denke ich, so okay“, so Ronny Boden.