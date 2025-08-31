„Bares für Rares“-Experte muss bei Wunschpreis schlucken – „Extremst übertrieben“

Bei „Bares für Rares“ sind große Erwartungen keine Seltenheit. Doch nicht selten prallen Wunschpreis und Expertise hart aufeinander. Genau das zeigt sich bei einer antiken Waage, die Frank aus Bonn gemeinsam mit seiner Frau Dagmar ins Studio bringt.

Horst Lichter und Experte Sven Deutschmanek sind von dem Stück mit beachtlichem Gewicht durchaus angetan. Doch als der Verkäufer seinen Preis nennt, kommt es zum deutlichen Dämpfer: „Zweieinhalbtausend?“, äußert Frank vorsichtig. Deutschmanek muss kurz schlucken und widerspricht entschieden.

„Bares für Rares“-Expertise niedriger als gedacht

Die Waage stammt, wie Frank erzählt, aus dem Lebensmittelladen seiner Urururgroßtante in Bad Godesberg. Seit der Schließung liegt sie im Keller und soll nun veräußert werden. Der Hersteller Berkel ist dem Experten Deutschmanek bestens bekannt: „Die haben nicht nur diese Aufschnittmaschinen gemacht, sondern auch normale Waagen produziert.“

Doch die Jahre sind nicht spurlos an dem Stück vorbeigegangen. Das Alter der Waage sorgt für Kratzer und Abplatzungen. „Man müsste sie komplett neu lackieren“, merkt Deutschmanek an. Dennoch betont er: „Das ist eine sehr interessante Waage, weil sie sehr alt ist.“ Auf Lichters Nachfrage schätzt er: „20er-, 30er-Jahre, denke ich mal.“ Zweieinhalbtausend Euro hätte Frank gerne trotz der Gebrauchsspuren. Ein Preis, den der Experte eindeutig drücken muss.

„Bares für Rares“: Geht es in den Händlerraum?

„Das halte ich für extremst übertrieben“, reagiert Deutschmanek auf Franks Wunschpreis. Seine Bewertung fällt eindeutig aus: „Eine Waage in diesem Zustand ist gut bezahlt zwischen 150 und 250 Euro. Dann ist absolut Feierabend.“ Der Verkäufer bleibt pragmatisch: „Da lassen wir uns gerne drauf ein.“

Am Händler-Tisch ist immerhin schnell ein Abnehmer gefunden. Julian Schmitz-Avila greift trotz Bedenken zu: „Da wird mich meine Freundin für erhängen, aber die werde ich kaufen.“ Kollege Anaisio Guedes liebäugelt ebenfalls mit der Waage: „Ich bin vom Sternzeichen her Waage.“

Schließlich geht das Stück für 210 Euro an Schmitz-Avila: „Bei Küchengeräten oder der Firma Berkel muss ich aber auch zuschlagen.“

Die „Bares für Rares“-Folge wurde am 29. August ausgestrahlt und kann auch in der ZDF-Mediathek angeschaut werden.