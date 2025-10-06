Expertise haut „Bares für Rares“-Verkäuferin um – „Ups!“

Bei „Bares für Rares“ werden so manche Träume wahr. Angelika Richter (75) steht mit einem Strahlen vor Moderator Horst Lichter (63). In ihrer Hand hält sie ein Paar funkelnde Diamant-Ohrringe. „Ein Geschenk meines Vaters an meine Mutter“, verrät die Künstlerin aus Mölln stolz.

Schon beim ersten Blick vermutet Lichter, dass es sich hierbei um etwas ganz Besonderes handeln könnte. Expertin Heide Rezepa-Zabel (60) bestätigt den Verdacht. „Das Stück stammt aus der vorrevolutionären Zeit, dem Ancien Régime“, erklärt sie. Also, aus einer Epoche, in der Fürsten noch das Sagen hatten.

„Bares für Rares“: Diamant-Schmuck sorgt für Staunen

Die Ohrringe bestehen aus 18-karätigem Gold und tragen Diamanten mit einem Gesamtgewicht von 0,6 Karat. „Der Zustand ist hervorragend“, lobt die Expertin. Trotz über hundert Jahren Geschichte funkeln die Stücke wie neu. Angelikas Wunschpreis liegt bei 300 Euro. Doch die Expertise bringt sie fast aus dem Konzept.

„Allein der Goldwert liegt schon bei 180 Euro“, so Rezepa-Zabel. Ihr Schätzwert liegt daher bei 800 bis 1000 Euro. „Ups“, entfährt es der Verkäuferin. Sie muss „erstmal verdauen“, was sie da hört. Doch Horst Lichter hat noch ein Ass im Ärmel. Ihm fällt die kleine Schachtel auf, in der die Ohrringe liegen. Laut Expertin könnte auch die Box selbst, vermutlich aus Sterlingsilber mit einem Citrin, noch rund 100 Euro wert sein.

Foto: ZDF/Screenshot

Im Händlerraum entbrennt sofort ein heißer Bieterwettstreit. Julian Schmitz-Avila (39) und Elke Velten-Tönnies (72) haben beide ein Auge auf die Schmuckstücke UND auf die Dose geworfen. Dabei fällt das Wort „Döschen“ am Tisch fast im Minutentakt.

Schließlich macht Elke Ernst. Sie bietet 900 Euro „mit Dose“, wie sie betont. Deal! Angelika strahlt über beide Ohren: „Ich habe das Dreifache von meinem Wunschpreis bekommen. Besser geht’s nicht!“