Bares für Rares: Die Experten – Was du noch nicht über Sven Deutschmanek, Wendela Horz und Co. wusstest

In der ZDF-Sendung „Bares für Rares“ stehen die Experten buchstäblich mit Rat und Tat zur Seite. Doch wer sind Albert Maier, Sven Deutschmanek, Wendela Horz und Co. eigentlich genau?

Wir haben für dich eine Liste der Experten von „Bares für Rares“ zusammengestellt. Hier stellen wir die klugen Köpfe der Show vor und verraten dir, was du unbedingt über sie wissen musst!

Bares für Rares“: Liste der Experten – Wer kennt sich mit was am besten aus?

Albert Maier erkennt jede Fälschung

"Bares für Rares": Moderator Horst Lichter und Experte Albert Maier posieren vor dem "Bares für Rares"-Logo. Foto: © ZDF/Frank Dicks

„Bares für Rares“-Experte Albert Maier bezeichnet das „Hinterlassenschaften unserer Vorfahren“ als sein Spezialgebiet. „Ich weiß alles, ich kenne alles und habe schon alles gesehen“, so sein bescheidenes Motto. Maier stammt aus Ellwangen, ist selbsternannter Autodidakt und „Spürhund“ und hat ein besonderes Auge für Fälschungen und Imitation.

Dr. Heide Rezepa-Zabel ist Diamanten-Expertin

Dr. Heide Rezepa-Zabel gehört bei "Bares für Rares" zu Horst Lichters geschätztesten Kolleginnen. Foto: © ZDF/Guido Engels

„Bares für Rares“-Expertin Heide Rezepa-Zabel stammt aus Berlin. Studiert hat sie gleich mehrere Sachen: Kunstgeschichte, Zeitgeschichte und Design des 20. Jahrhunderts an den Unis in Hamburg und Berlin. Hauptberuflich ist Rezepa-Zabel Geschäftsführerin einer Handelsplattform. Sie ist zudem als Expertin eines Online-Auktionshauses und als Wissenschaftliche Mitarbeiterin im „Museum der Dinge“ in Berlin tätig. Besonders gut kennt sie sich mit Diamanten aus.

Sven Deutschmanek: Über Blechspielzeug weiß er alles

"Bares für Rares"-Kollegen Horst Lichter und Experte Sven Deutschmanek. Foto: © ZDF/Frank Dicks

Was viele überhaupt nicht über „Bares für Rares“-Experte Sven Deutschmanek wissen: Er ist gelernter Kfz-Mechaniker. Sein Fachwissen zum Thema Raritäten eignete er sich 18 Jahre lang selbst an. „Ich hielt [am Anfang] alles für wertvoll, was alt aussah“, gesteht er. Heute kennt er sich jedoch bestens aus – vor allem mit Designklassikern der 70er, Blechspielzeug, Silber und Porzellan. Sven Deutschmanek stammt aus Schieder-Schwalenberg.

Detlev Kümmel ist gelernter Werkzeugmacher

"Bares für Rares": Detlev Kümmel und Horst Lichter. Foto: © ZDF/Frank Dicks

„Bares für Rares“-Experte Detlev Kümmel ist gelernter Werkzeugmacher. Ein Funfact über ihn ist, dass er seit 1978 verschiedenen Kampfsportarten nachgeht und diese auch unterrichtet. Passend dazu führt er hauptberuflich zwei Fitnessstudios und bestritt schon internationale Kampfsportwettkämpfe. 1997 sattelte er dann um und eröffnete in Lüdenscheid eine Galerie für Kunst und Antiquitäten. Auch auf Messen ist er immer wieder unterwegs.

Wendela Horz ist Schmuck-Expertin

"Bares für Rares"-Expertin Wendela Horz. Foto: ZDF und Frank W. Hempel

„Bares für Rares“-Expertin Wendela Horz weiß vor allem in Sachen Schmuck, wo es langgeht. Sie ist gelernte Goldschmiedin, geprüfte Gemmologin und Diamantgraduiererin. Mit ihren rund 28 Jahren Berufserfahrung als Juwelierin in der Schmuck- und Uhrenbranche ist es logisch, dass hier auch ihre besondere Expertise liegt. Privat pflegt sie ein besonderes Hobby: Sie lässt regelmäßig die Tasten ihres Flügels erklingen.

Colmar Schulte-Goltz ist Spezialist für Malerei

"Bares für Rares"-Experte Colmar Schulte-Goltz. Foto: ZDF und Frank W. Hempel

„Bares für Rares“-Experte Colmar Schulte-Goltz stammt aus Essen. Sein Studium absolvierte er in Bochum in Kunstgeschichte, klassische Archäologie und Geschichte. Hauptberuflich ist er bereits seit zweieinhalb Jahrzehnten als Kunsthistoriker in Galerien und im internationalen Kunsthandel tätig. Auch als Kurator für verschiedene Museen und Universitäten arbeitete Schulte-Goltz schon. Heute führt er zudem zwei Galerien in Essen. Seine Spezialgebiet sind die Malerei sowie internationales Kunsthandwerk.

Dr. Friederike Werner kennt sich mit Kunst und Archäologie bestens aus

Dr. Friederike Werner Foto: ZDF und Frank W. Hempel

Friederike Werner ist bei „Bares für Rares“ vor allem als Expertin für Gegenstände der Kunst und des Kunsthandwerks tätig. Sie ist Wissenschaftlerin und Buchautorin und wappnete sich auch in der Uni für ihre heutige Rolle – sie studierte Kunstgeschichte, Ägyptologie und Klassische Archäologie. Sie forscht im Bereich der Kunsthistorik und ist für die Inventarisierung einer Möbel- und Kunstsammlung in Privatbesitz zuständig. Nebenher hält sie Vorträge, macht Museumsführungen, arbeitet als Lektorin und schreibt selbst wissenschaftliche Texte.

Dr. Bianca Berding, die Frau für die Kunst

"Bares für Rares"-Expertin Dr. Bianca Berding. Foto: ZDF und Frank W. Hempel

Dr. Bianca Berding ist bei „Bares für Rares“ die Frau für die Kunst. Das liegt vor allem an ihrem Doktortitel bzw. dem Fokus ihrer Forschung: Als Stipendiatin der Berliner Nachwuchsförderung an der Freien Universität Berlin befasste sie sich mit dem Kunsthandel in Berlin für moderne und angewandte Kunst zwischen 1897 und 1914. Zusätzliche Expertise sammelte sie auf den Kölner Kunstmessen „Art Cologne“ und „Cologne Fine Art & Design“ als Führerin und Beraterin von Sammlern.

Zusammen bilden die „Bares für Rares“-Experten ein unschlagbares Team, an denen keine Fälschung vorbeikommt. Nicht nur Moderator Horst Lichter, auch die Gäste der ZDF-Sendung können sich in der Regel voll und ganz auf ihre Expertise verlassen!