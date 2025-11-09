„Bares für Rares“-Experte perplex: „Ich habe es auch nicht gesehen“

Die Experten bei „Bares für Rares“ sind wahre Meister ihres Fachs. Ob Schmuck, Kunst, Uhren oder alte Möbel – Wendela Horz, Sven Deutschmanek, Detlef Kümmel und Co. wissen stets, wovon sie reden. Doch manchmal übersieht auch der größte Fachmann eine Kleinigkeit. So wie in dem Fall der Vitrine, die der 80-jährige Horst Brühne aus Wülfrath mit zu „Bares für Rares“ gebracht hatte.

Diese hatte der ehemalige Versicherungsvertreter einst bei einem Gebrauchtwarenhändler in Belgien gefunden. Nun jedoch ist Horst Brühne der Liebe wegen umgezogen und hat nicht mehr genug Platz. Also ab zu „Bares für Rares“.

Eine Vitrine bei „Bares für Rares“

Und dort warf Sven Deutschmanek direkt einen genauen Blick auf die Vitrine. Gefertigt aus Eichenholz, hatte die Vitrine eine wahrlich spannende Form. Leider jedoch war es nicht die höchste Handwerkskunst. Dazu, so glaubte Sven, sei die 1905 bis 1910 hergestellte Vitrine in größeren Stückzahlen gefertigt worden.

Dafür war sie aber noch in ordentlichem Zustand. Lediglich am Dach konnte Sven Deutschmanek feststellen, dass es leicht verzogen war. Sogar der originale Samt sei noch in der Vitrine. Lediglich eine kleine Restaurierungsarbeit habe Horst Brühne vorgenommen, wie er offen erklärte. Die jedoch sei so gut gemacht worden, dass sie nicht einmal dem ZDF-Experten aufgefallen war.

„Du hast mal eine restauriert?“

„Du hast mal eine restauriert? Dann hast du es aber sehr gut gemacht. (…) Ich habe es auch nicht gesehen, dann hast du es sehr gut gemacht“, jubelte Deutschmanek. Waren also die 250 Euro, die sich Brühne wünschte, realistisch?

Nicht ganz. Denn die Vitrine sollte deutlich mehr bringen, fand der Sachverständige. 500 bis 600 Euro seien drin. Sahen das auch die Händler so?

Die waren durchaus angetan. Und griffen dafür auch tief in die Taschen. So zahlte Elke Velten-Tönnies am Ende stattliche 950 Euro für die Vitrine.