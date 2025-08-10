„Bares für Rares“-Experte erwartet Geldregen – doch es kommt anders

Es macht Brum, Brum, Brum bei „Bares für Rares“! Ein seltenes Damen-Motorrad aus dem Jahr 1938 bringt in der beliebten ZDF-Sendung alle in Aufregung. Horst Lichter (63) ist begeistert. Der Sound, der Geruch – alles an diesem Presto-Bike aus Chemnitz fasziniert den Motor-Liebhaber. „Das Ding ist eine Sensation!“ schwärmt er.

Experte Sven Deutschmanek (49) teilt die Begeisterung: „Die ist unrestauriert und nicht verbastelt. Das ist das Schöne daran und macht dieses Motorrad jetzt aus!“ Familie Restle, die das Schmuckstück mitgebracht hat, hofft auf 1.000 bis 1.200 Euro. Doch Deutschmanek sieht Potenzial für mehr: „Wenn da einer heiß drauf ist, zahlt der auch 3.000!“

„Bares für Rares“: Erst Geld-Hoffnung, dann Ernüchterung

Mit großen Erwartungen betreten Gaetano Restle und seine Tochter Tamani den Händlerraum. Doch dort platzt der Traum vom großen Geld. Wolfgang Pauritsch (53) kennt die Marke „Presto“ nicht, erkennt aber sofort das Damen-Bike. Auch Fabian Kahl staunt über die Originalteile.

Trotzdem beginnt Pauritsch mit einem vielversprechenden Gebot: 1.000 Euro. Die Restles sind erleichtert. Walter Lehnertz (58) und Julian Schmitz-Avila (38) zeigen ebenfalls Interesse. Doch der Preis steigt nur langsam. Bei 1.650 Euro ist Schluss. Die Expertise von 3.000 Euro bleibt unerreicht.

Trotzdem ist die Familie Restle zufrieden. Sie bekommen mehr, als sie ursprünglich erwartet hatten. Die Enttäuschung über die verpassten 3.000 Euro ist also schnell verflogen. Am Ende zählt, dass sie mit einem Gewinn nach Hause gehen. „Ein heißer Ofen und ein heißer Deal“, könnte man sagen.

Das ZDF zeigt eine neue Folge „Bares für Rares“ immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr. Sendung verpasst? Kein Problem! Alle Folgen sind in der Mediathek jederzeit abrufbar.