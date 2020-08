„Bares für Rares“: Mann hat ersten Playboy Deutschlands – Experte weiß, was sich darin befindet

Von dieser Rarität sind vor allem die männlichen Betrachter bei „Bares für Rares“ begeistert. Denn Verkäufer Kristian Volke bringt ein ganz besonderes Produkt mit zur ZDF-Trödelshow. Der 59-Jährige hat ein Magazin dabei, das jeder kennen dürfte: einen Playboy.

Aber nicht irgendeinen will Kristian bei „Bares für Rares“ im ZDF verkaufen, sondern die allererste Auflage, die es je in Deutschland gab. Und ein Detail sticht dabei ganz besonders ins Auge.

„Bares für Rares“: Erster Playboy Deutschlands – ein Detail sticht ins Auge

Die erste deutsche Ausgabe des Männermagazins erschien am 1. August 1972. Als Moderator Horst Lichter das Magazin zu Gesicht bekommt, strahlen seine Augen. „Das ist eine Rarität! Zeig noch mal das Titelblatt. Nix mit nackte Möpse“, stellt der ZDF-Star fest.

Und richtig, ein T-Shirt verdeckt bei dem Cover-Model das Wesentliche. Was „Bares für Rares“-Experte Sven Deutschmanek aber vor allem auffällt, ist die Tatsache, dass die Zeitschrift noch vollständig ist. Weder Poster sind rausgetrennt, noch einzelne Bilder rausgeschnitten. Und er weiß auch, was sich noch darin befindet: Auch schon in der Erstausgabe wurde ein Playmate gekürt.

Bei Bares für Rares sieht man den ersten Playboy. Er erschien am 1. August 1972. Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares“: So gelangte Verkäufer an ersten Playboy

Schon als Teenager war Kristian Volke begeistert von der Zeitschrift. 1972 hätte sein Vater ihn und seinen Bruder ins Auto gesetzt und sei mit ihnen nach Köln gefahren, um im Kino den Film „Spiel mir das Lied vom Tod“ zu sehen, erzählt er in der Sendung. Am Bahnhof hätte sich sein Vater noch schnell das Magazin gekauft, das Kristian auf der Rückbank des Wagens heimlich durchblättern konnte.

Jetzt will sich der Privatier aus Huglfing bei „Bares für Rares“ also von der Rarität trennen. Sein Wunschpreis: 200 Euro. Sven Deutschmanek schätzt den Wert der 48 Jahre alten Zeitschrift ähnlich – und zwar auf 150 bis 200 Euro.

Bei den Händlern wird der Playboy mit großem Interesse angeschaut, sie bieten als Höchstpreis 120 Euro. Nicht ganz das, was der „Bares im Rares“-Kandidat im Sinn hatte, Immerhin: Glücklich macht er einen der Händler mit dem Männermagazin aber definitiv.