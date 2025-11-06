Dose vom Sperrmüll bei „Bares für Rares“ – unfassbar, was sie wert ist

Immer wieder kommt es vor, dass Objekte vom Flohmarkt oder sogar vom Sperrmüll ihren Weg zu „Bares für Rares“ finden. In den neuen Folgen der ZDF-Trödelshow bringt ein Verkäufer eine silberne Zuckerdose mit, die er im Sperrmüll entdeckt hat.

Expertin Dr. Bianca Berding ist von dem Objekt hellauf begeistert und stellt dem „Bares für Rares“-Kandidaten schonmal eine hohe Summe in Aussicht. Was Händler Benjamin Leo Leo am Ende des Tages auf den Tisch legt, überrascht am Ende allerdings alle.

Große Überraschung bei „Bares für Rares“

Auf den ersten Blick macht die silberne Dose optisch einiges her. Doch es ist nicht die Optik, die Dr. Bianca Berding und Horst Lichter fassungslos macht. Es ist die Geschichte davon, wie der Kandidat an die Dose gekommen ist. „Auf dem Rückweg von einem Seminar bin ich durch einen Ort gekommen, wo Sperrmüll war“, erzählt der Verkäufer.

„Nein, krass!“, sagt die Expertin ungläubig. Schließlich handelt es sich bei dem Material des Objekts um 750er-Silber. Der Zustand ist gut und auch die Seltenheit ist gegeben. Einziger Wermutstropfen: Der Schlüssel fehlt, welcher nach der Fertigung in Dessau im 19. Jahrhundert irgendwann verloren wurde. Die Expertin taxiert die Dose trotzdem auf 450 bis 500 Euro.

Die Händler sind beim Anblick der Dose direkt Feuer und Flamme. Schnell bieten sie sich in unvorstellbare Höhen. Am Ende macht Benjamin Leo Leo das Rennen und blättert sage und schreibe 1.300 Euro für das Objekt hin. Eine satte Summe für eine Rarität aus dem Sperrmüll.

Das ZDF zeigt die neuen Folgen montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.