Disney-Figur weckt bei „Bares für Rares“ sofort Interesse – „Hatten wir auch noch nicht“

In der Montagsausgabe von „Bares für Rares“ (18. August) bringt Verkäufer Jan eine ganz besondere Figur mit: Goofy, den besten Freund von Micky Maus, der eine Restaurant-Tafel in der Hand hält. Ursprünglich stand das Objekt in Jans Lieblingsrestaurant und zeigte die Tageskarte an. Nach einer Umdekorierung durfte sie mit zu ihm nach Hause. Doch nach dem letzten Umzug fehlt der Platz.

Jetzt soll Goofy bei „Bares für Rares“ ein neues Zuhause finden. Und schon beim ersten Blick ist die Begeisterung groß.

Goofy lässt „Bares für Rares“-Team staunen

„Ich habe gesehen, du wolltest ihn schon küssen“, schmunzelt Gastgeber Horst Lichter, als Expertin Annika Raßbach der Figur ganz nahekommt. Doch die winkt ab. „Ich habe dran gerochen. Der hat ein sehr spezielles Aftershave“, erklärt Raßbach.

„Und zwar denke ich da an Eau Nikotin“, klärt sie auf. Schnell ist klar: Goofy hing lange in einer Raucher-Bar ab. „Eine Kochmütze, das weißt du auch, ist eigentlich eher weniger gelb“, so Raßbach. Auch Hände, Augen und Zähne tragen den Gelbstich vom Qualm. Lichter würde am liebsten sofort schrubben. Doch Raßbach warnt.

„Bares für Rares“-Händler schlagen zu

Das Material – Kunstharz – mache eine Restaurierung von Goofy schwierig. Sie vermutet, dass die Figur vom Designer Peter Mook stammt: „Ich bin da immer vorsichtig, weil ich ja nicht den Beweis habe. Ich vermute aber, dass es Peter Mook war.“

Entstanden sei sie in den 90er-Jahren, „ein sehr großes Objekt“ und trotz Nikotin „ganz gut im Zustand, besonders der Tafellack.“ Jans Wunschpreis: 50 Euro. Raßbachs Schätzung: 150 bis 200 Euro. Im Händlerraum herrscht sofort gute Laune.

„Goofy hatten wir auch noch nicht hier“, freut sich Elisabeth Nüdling. „Goofy ist immer der Lustigste gewesen“, schwärmt Daniel Meyer. Die Gebote steigen schnell, bis Jan Cizek für 300 Euro den Zuschlag erhält. „Wir passen so gut zusammen“, scherzt er im Händlerraum.

Kandidat Jan freut sich über das Ergebnis: Mit dem Geld will er im Restaurant essen gehen, aus dem Goofy einst stammte und sich „eventuell eine etwas kleinere Tafel besorgen.“