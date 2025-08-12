Kaputter Dior-Schmuck bei „Bares für Rares“: Händler zahlen dennoch Unsummen

Angelika bringt ihre Kette mit zu „Bares für Rares“. Ihr Wunschpreis? Bescheidene 100 Euro. Doch was dann passiert, ist kaum zu glauben.

Als Expertin Heide Rezepa-Zabel (59) die Kette sieht, ist sie begeistert. „Ja, das ist ein echtes Statement“, schwärmt sie. Angelika erklärt, dass die Kette aus einem Verkaufswettbewerb von Dior stammt. Wer die meisten Produkte verkaufte, erhielt dieses Schmuckstück. Ein echter Gewinn! Doch es gibt einen kleinen Haken.

„Bares für Rares“: Unglaublicher Gewinn

Die Kette hat zwei Ohrclips, die Angelika absichtlich zerstörte. Sie waren ihr zu lang. „Deshalb gebe ich die auch gratis dazu“, sagt sie lachend. Moderator Horst Lichter (63) glaubt zunächst, die Kette sei aus Gold. Doch Rezepa-Zabel klärt auf: „Das ist ein Zinn-Zink-Guss gewesen.“ Modeschmuck also, aber hochwertig.

Der geschätzte Wert? Satte 250 bis 330 Euro. Angelika ist überrascht, ihr Wunschpreis ist weit übertroffen. Im Händlerraum dann der nächste Knall: Die Kette kommt hervorragend an. „Huiuiuiui, das ist mal ein Statement-Piece!“, ruft Händlerin Susanne Steiger (42). „Ich denke da an die Marbella Beach Clubs oder St. Tropez. Da trägt man das gerne zu schönen, leichten Sommerkleidern am Strand“, sinniert sie.

„Ich finde es traumhaft schön“, so Steiger weiter. Das erste Gebot liegt bei 200 Euro. Doch das Interesse ist groß. Markus Wildhagen (59) lobt den Modeschmuck und zeigt ebenfalls Interesse. Ein spannendes Bietergefecht beginnt.

Der Hammer fällt schließlich bei unglaublichen 760 Euro für Wildhagen! Angelika ist überwältigt. „Mein ursprünglicher Wunschpreis war 100 bis 150 Euro“, erzählt sie glücklich. „Das muss man erst mal verarbeiten“, fügt sie hinzu.

Das ZDF zeigt eine neue Folge „Bares für Rares“ immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr.