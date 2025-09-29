Dior-Brosche bei „Bares für Rares“: Händler pulverisiert die Expertise

Wenn große Namen und schöner Schmuck zusammenkommen, ist guter Ertrag bei „Bares für Rares“ nicht weit. Das wussten sicherlich auch Valentina Breer und ihre Mutter Ruth, als sie am Montag (29. September 2025) mit einer Brosche der Luxusmarke „Dior“ in die ZDF-Trödelsendung kamen.

Diese hatte Reisebüro-Besitzerin Ruth Anfang der 2000er-Jahre von einer Mitarbeiterin zum Geburtstag geschenkt bekommen, seitdem liege sie jedoch nur in einer Kiste. „Ich fand sie schon sehr schön, aber nicht mein Stil“, erklärte Ruth. Nun sollte sie bei „Bares für Rares“ einen neuen Besitzer finden.

Eine Dior-Brosche bei „Bares für Rares“

Die Chance, dass das klappen würde, sie war groß. So sprach auf der einen Seite der große Name für die Brosche, zum anderen aber auch die Optik, wie „Bares für Rares“-Expertin Wendela Horz erklärte. „Das hier ist die volle, geballte Wucht weiblicher Kraft“, schwärmte Horz.

So wirkte die Brosche fast wie ein Blumenstrauß, besetzt mit leuchtenden rötlichen Farbsteinen, grundsätzlich aber in Gold gehalten. Leider kein echtes Gold, wie Horz weiter erklärte. Es sei für sie die Brosche der 70er-Jahre, passend zu den Kollektionen Christian Diors.

Sogar unisex tragbar

Die Verarbeitung sei schön und hochwertig, erklärte Horz weiter, dazu sei der Zustand perfekt. „Sie ist wirklich ganz hervorragend erhalten. Und für Dior-Schmuck, da gibt es immer noch Liebhaber“, weiß die Expertin. Na, das klingt doch traumhaft. Würden also die 80 Euro, die sich die Münchnerin Ruth Breer wünschte, machbar sein?

Und wie! „Ich würde hier aufgrund des guten Zustandes einen Preis ansetzen von circa 150 bis 200 Euro“, bilanzierte Wendela. Nicht ahnend, dass die Händler da noch mal locker drüber springen würden. Die waren nämlich allesamt interessiert. Und so zahlte Julian Schmitz-Avila schlussendlich 250 Euro. Expertise pulverisiert. Und sogar unisex tragbar, wie der Händler aus Bad Breisig an seinem Revers bewies.