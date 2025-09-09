„Bares für Rares“-Drama: Händler beschädigt wertvolle Rarität

Rainer Wallnig aus Mönchengladbach hatte sich seinen Auftritt bei „Bares für Rares“ anders vorgestellt. Mit einem alten Phonographen im Gepäck hoffte er auf einen Verkaufspreis von 1.500 Euro. Der Experte Sven Deutschmanek schätzte den Wert des Geräts allerdings nur auf 1.300 Euro.

Trotzdem nahm Wallnig die Händlerkarte dankend an und ging optimistisch in den Verkaufsraum. Dort kam es jedoch zu einer doppelten Enttäuschung. Die Händler zeigten nur mäßiges Interesse an dem historischen Gerät. Das höchste Gebot lag bei gerade einmal 500 Euro. Diese Summe lag nicht nur weit unter der Expertise, sondern auch deutlich unter dem Wunsch des Verkäufers.

Tollpatschiger Moment bei „Bares für Rares“

Doch es kam noch schlimmer: Händler Daniel Meyer wollte den Phonographen ausprobieren. Dabei passierte ihm ein Missgeschick. Er setzte eine der beigefügten Schallwalzen falsch herum ein und zerstörte sie beim Aufziehen. Meyer war sichtlich betroffen und bot dem Verkäufer an, den Schaden zu ersetzen. Rainer Wallnig blieb gelassen und verlangte nur 20 Euro für die beschädigte Walze.

So wechselte zumindest ein kleiner Geldschein den Besitzer – wenn auch nicht wie geplant. Der große Deal bei „Bares für Rares“ blieb für Wallnig aus. Statt einem lukrativen Verkaufserfolg nahm er lediglich eine kleine Entschädigung mit nach Hause. Vielleicht findet der Phonograph ja dennoch einen Platz in seiner Wohnung und erinnert ihn mit einem Lächeln an diesen turbulenten TV-Moment.

„Bares für Rares“ zeigte in diesem Fall einmal mehr, dass Trödel nicht nur wertvoll, sondern auch unberechenbar sein kann. Das ZDF zeigt eine neue Folge „Bares für Rares“ immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr.

