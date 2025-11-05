„Bares für Rares“: Als die Schwiegermutter Thema wird, platzt der Deal

Bei „Bares für Rares“ läuft nicht immer alles nach Plan. Aber was Verkäufer Oskar aus Köln erlebt, ist selbst für die ZDF-Trödelshow ungewöhnlich. Statt eines satten Gewinns für seinen speziellen Couchtisch platzt sein Deal, und Schuld ist die Schwiegermutter…

Dabei klang alles so vielversprechend. Schon vor seinem Besuch bei Horst Lichter (63) schwärmt Oskar: „Der Couchtisch ist etwas Besonderes.“ Retro-Experte Detlev Kümmel sieht das ähnlich. „Der Coffee Table ist für eine größere Gruppe samt Couch gedacht, der braucht Platz“, erklärt er. Der Entwurf stammt von Johannes Andersen, einem dänischen Architekten und Möbeldesigner. Produziert wurde der Tisch in den 1960er- bis 1970er-Jahren von der Firma Trensum.

„Bares für Rares“: Schwiegermutter stoppt den Deal

Kümmel lobt die elegante Form und den skandinavischen Stil, aber dämpft die Erwartungen: „Das ist keine Seltenheit. Der Tisch war beliebt und wurde in hoher Stückzahl produziert.“ Sein Schätzwert: 1.800 bis 2.400 Euro. Oskar seufzt. Er ist nur der Bote im Auftrag seiner Schwiegermutter. Ihr Wunschpreis liegt bei stolzen 3.500 bis 4.000 Euro. Horst Lichter staunt: „Wow! Das ist sportlich.“

Trotzdem zieht Oskar in den Händlerraum. David Suppes (37) erkennt sofort das Designerstück, doch das Wissen über den genauen Marktwert fehlt. „Wir sind zwar keine Designhändler, aber haben einen guten Geschmack“, meint er. Sein erstes Gebot startet bei 350 Euro. Oskar schüttelt den Kopf. Suppes legt nach. Erst 500, dann 2.000 Euro. Doch der Verkäufer bleibt hart. „Das kann ich leider nicht machen“, sagt er bestimmt.

Foto: ZDF/Screenshot

Die Händler schauen ungläubig. Suppes murmelt: „Wahnsinn, wie hartnäckig sie geblieben sind.“ Nur Wolfgang Pauritsch zeigt Verständnis: „Ich würde mich auch nicht mit meiner Schwiegermutter verkrachen.“