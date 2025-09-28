Brosche bei „Bares für Rares“ kostet Vermögen – „Ein Feuerwerk“

Schmuck wird im Händlerraum bei „Bares für Rares“ immer gerne gesehen. Die Experten wissen, dass sie edle Einzelstücke gut weiterverkaufen können und schlagen deshalb liebend gerne zu.

Auch diesmal wird wieder ein Schmuckstück zum Verkauf angeboten – eine 8 Karat Brillant-Brosche. Sie ist laut Expertise ein kleines Vermögen wert. Doch auch bei den „Bares für Rares“-Händlern gibt es finanzielle Grenzen.

Vermögen für Brillant-Brosche bei „Bares für Rares“

Die Kandidatin der ZDF-Sendung hat die Tafelbrosche 1985 in München auf einer Schmuckmesse erstanden, doch jetzt wird es an der Zeit, sich davon zu trennen. Und was wäre nicht besser geeignet, als sie bei „Bares für Rares“ anzupreisen!

ZDF-Schmuckexpertin Heide Rezepa-Zabel ist begeistert von der Rarität, denn sie hat viele Besonderheiten an sich. Brillanten im Altschliff, Diamantbaguettes, stammt aus dem Jahr 1930 – kein Wunder, dass die Expertise nicht wenig sein dürfte. Die „Bares für Rares“-Expertin schätzt die Brosche auf 3.800 bis 4.000 Euro. Nicht schlecht!

Doch was bieten die Händler dafür?

„Dann hätte ich es wieder mitgenommen“

Eigentlich erkennen die den Wert eines Schmuckstücks sofort. So auch bei der Tafelbrosche. Doch sie sind etwas zurückhaltender als zunächst gedacht. Am Ende gibt es einen Deal zwischen Wolfgang Pauritsch und der Kandidatin für 3.200 Euro – weit unter der Expertise. Pauritsch verrät sogar noch, dass er solche Schmuckstücke bei sich im Laden für 4.000 Euro verkaufen könne.

Einen Zuschauer wundert es deshalb auch, weshalb die Kandidatin einwilligt. Er kommentiert bei Youtube: „Wenn der Händler schon sagt, er verkauft das im Laden für 4.000 Euro – dann nehm ich’s halt wieder mit und verkauf es für 3.800 privat.“ Ein anderer stimmt ihm bei: „Ganz genau“. Oder: „Ganz ehrlich, dann hätte ich es wieder mitgenommen.“

Jetzt ist das gute Stück aber bei Händler Wolfgang Pauritsch gelandet und mal sehen, was der „Bares für Rares“-Star bald wirklich als Verkaufspreis in seinem Laden dafür anbietet… Seine Kollegin Susanne Steiger zumindest findet: „Wow, ein Feuerwerk!“