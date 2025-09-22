„Bares für Rares“-Verkäufer kriegt Schnappatmung: „Mir schlottern die Knie“

Dirk Freiherr von Kleist-Buchholz betritt das Pulheimer Walzwerk. Im Gepäck hat er eine alte Brosche, die mit unzähligen Diamantrosen besetzt ist. Es handelt sich um ein Erbstück aus dem Besitz der Urgroßmutter seiner Frau. Der Plan klingt simpel. „Bei uns trägt sie niemand mehr, deshalb soll sie einen neuen Besitzer finden“, erklärt er unschuldig.

Dabei hat Dirk keine Ahnung, welchen Schatz er da eigentlich mitgebracht hat. Expertin Wendela Horz (55) untersucht das Stück ganz genau. Sie schwärmt: „Die Brosche ist wirklich über und über mit holländischen Diamantrosen bestückt.“ Rund 100 Diamanten und stolze zehn Karat funkeln im ZDF-Studio. Ihre Einschätzung lässt Staunen: Adliger Schmuck aus den 1840er-Jahren, gut erhalten und von hohem Wert. Doch wie hoch?

„Bares für Rares“-Expertin lässt die Bombe platzen

Dann folgt der Moment, der Dirk fast umhaut. Horz legt die Karten auf den Tisch: „Das ist ein ganz wunderbares Schmuckstück, das ich mit 5.000 Euro bewerte.“ Der Verkäufer ringt nach Luft und gesteht: „Mir schlotterten ein bisschen die Knie.“ Mit der Händlerkarte in der Hand geht es weiter in den Verkaufsraum.

Sofort fliegen Dirk die „Wows“ nur so um die Ohren. Susanne Steiger (42) ist hin und weg. Auch Händlerkollege Anaisio Guedes (49) ist begeistert. „Ich komme auch aus Hamburg und habe dort sogar einen Broschenclub gegründet. Aber ich weiß nicht, ob ich sie mir leisten kann“, verrät er lachend.

Foto: ZDF/Screenshot

Die Bieterschlacht startet bei 1.000 Euro. Es folgen 2.000, dann 3.000. Kurz stockt die Runde, bis Dirk die Expertise verrät. Guedes zieht auf 3.200 Euro hoch. Doch am Ende reicht das nicht. Den Zuschlag bekommt Susanne Steiger. Sie legt satte 4000 Euro auf den Tisch.

Dirk verlässt die Show mit dem Achtfachen seines ursprünglichen Wunsches. „Ich bin wirklich überrascht und sehr dankbar“, sagt der überglückliche Verkäufer beim Abschied.