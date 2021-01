„Bares für Rares“ (ZDF): Händler sehen Bild und winken schon ab – doch dann stoßen sie auf ein geheimes Detail

Was für eine Entdeckung! Dieses Detail bei „Bares für Rares“ hat ALLES verändert! Zunächst wollte kein Händler die Rarität haben - bis sie etwas Kleines darauf entdeckt haben. Aber von vorne.

So richtig mag das Bild, das am Donnerstag zu „Bares für Rares“ kam, nicht zu seinem Besitzer passen. Schließlich kommt der Besitzer, ein junger Mann aus Köln, recht modern und stylish daher, während das Ölgemälde, das er zum Verkauf anbieten möchte, doch eher das Gegenteil darstellt.

„Bares für Rares“ (ZDF): Künstler führte ein Doppelleben

Das ist wohl auch der Grund, warum der 28-jährige Kevin Kumbruch das alte Gemälde eines Apothekers an „Bares für Rares“-Händlerin oder -Händler bringen wollte. Doch sollte das klappen?

Gut möglich. So sei der Künstler Kurt Bruckner ein spannender Name, wie Experte Albert Maier erklärt, da der Maler ein Doppelleben geführt habe. „Er ist 1896 in Chile geboren, dann mit seinen Eltern nach Berlin gegangen, hat da in einer Kunstschule ein bisschen was mit Kunst zu tun gehabt, ein bisschen was mit Kunst studiert und ist dann Mitte der 20er-Jahre nach Paris gereist“, beginnt Maier seine Ausführungen. Jedoch hieß er zu der Zeit gar nicht Curt Bruckner, sondern Curt Echtermeyer, so der Experte. Erst viel später habe er unter dem Namen Bruckner Bilder veröffentlicht.

Wolfgang Pauritsch entdeckt ein winziges Detail. Foto: Screenshot ZDF

So ist nun auch klar, aus welcher Zeit das Werk stammt. Doch kann man das auch genauer datieren? Ja, wenn man ganz genau hinschaut. So hat Bruckner seine Signatur nicht etwa offensichtlich in einer Ecke des Bildes platziert, sondern auf einer Preisliste, die er dem Apotheker an die Wand gemalt hatte. Ganz schön gewitzt, der Herr Bruckner. Und genau diese winzig kleine Signatur sollte im Laufe der späteren Verhandlungen noch eine wichtige Rolle spielen.

„Bares für Rares“: Kleine Schrift lässt Preise in die Höhe schnellen

Denn als Kevin mit seinem Gemälde den Händlerraum betritt, wirkten die Fabian Kahl, Susanne Steiger und Co. eher wenig begeistert. So reagierte Fabian Kahl, als Wolfgang Pauritsch den Namen des Künstlers vorlas, nur mit einem Schulterzucken und den Worten: „Bruckner kenne ich eigentlich nur im Silberbereich.“

Das war Curt Bruckner:

Curt Bruckner hieß eigentlich Curt Echtermeyer

Er wurde 1896 in Valparaiso, Chile geboren und starb am 11. Dezember 1971 in San Vincente de Calders in Spanien

Er war der Sohn eines deutschen Einwanderers und dessen chilenischen Frau

Verkäufer Kevin zeigt den Ort der Inschrift. Foto: Screenshot ZDF

Doch dann sollte der Auftritt von Kevin Kumbruch kommen. So fragte Wolfgang Pauritsch nach dem Alter des Bildes, unwissend, dass dieses ja versteckt auf dem Bild vermerkt sei. So musste ihn der 28-jährige Kölner auf die winzig kleine Inschrift stoßen. Und kaum hatte der Händler aus Österreich Alter und Signatur entdeckt, schnellten die Gebote hoch.

150, 180, 220, 260 ...350, 380... „Das ist ja ein richtiges Bietergefecht“, war Walter 'Waldi' Lehnertz ganz erstaunt. Eines, das bei einem 420-Euro-Gebot von Wolfgang Pauritsch sein Ende fand. Immerhin zwanzig Euro mehr als sich Kevin Kumbruch, gewünscht hatte.

