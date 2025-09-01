„Bares für Rares“-Händler öffnen Geigenkoffer – unglaublich, was sich darin befindet

Bei „Bares für Rares“ ist das Publikum so einiges gewohnt: Kuriose Fundstücke und Raritäten gehören längst zum Erfolgsrezept der ZDF-Trödelshow mit Horst Lichter. Doch was kürzlich in einer Folge passierte, gab es so tatsächlich noch nie: Am Ende muss der Zufall über den Käufer entscheiden!

Doch von vorne. Sam aus Esselbach erscheint im Pulheimer Walzwerk mit einem unscheinbaren Geigenkasten unter dem Arm. Auf den ersten Blick ein klassisches Instrumenten-Etui, doch beim Öffnen entpuppt sich der Kasten als echte Überraschung.

Geigenkoffer bei „Bares für Rares“ lässt staunen

Vor über 30 Jahren war der Geigenkasten umfunktioniert worden. Statt einer Geige verbirgt sich darin nun eine Mini-Bar, eingeschlagen in blaues Velours. Mit dabei ist eine originale Flasche Scotch Whisky der Marke White Horse, dazu vier unbenutzte Whiskygläser sowie kleine Flaschen Schweppes Soda-Wasser.

„Eine richtig schöne Arbeit“, findet Expertin Annika Raßbach, die das Stück auf 200 bis 300 Euro schätzt. Der heute 79-jährige Verkäufer hatte den kuriosen Geigenkasten vor knapp drei Jahrzehnten zu seinem 50. Geburtstag geschenkt bekommen und will ihn nun ziehen lassen. Im Händlerraum sorgt das Stück auch durchaus für Gesprächsstoff. Plötzlich ist der Geigenkoffer so beliebt, dass sich sogar zwei Händler um den Ankauf streiten.

„Bares für Rares“-Händler können sich nicht einigen

Besonders Jos van Katwijk und Jan Čížek liefern sich ein Biet-Duell, das schließlich bei 250 Euro stoppt. Normalerweise entscheidet an dieser Stelle schlicht das letzte Gebot, doch diesmal sind beide Händler mit ihrem Angebot exakt gleichauf und keiner möchte nachgeben. Die Lösung ist schnell gefunden. Ein Münzwurf soll darüber entscheiden, welcher Händler den Geigenkoffer seins nennen darf.

++ auch interessant: 1,30-Euro-Flohmarkt-Fund bei „Bares für Rares“: Händler muss Vermögen berappen ++

„Hast du eine Münze dabei?“, fragt Jos van Katwijk schließlich. Zur Verwunderung des Verkäufers kramt Konkurrent Jan Čížek wirklich eine Fünf-Cent-Münze hervor.

Mehr Nachrichten kannst du heute hier nachlesen:

Jan Čížek tippt auf Zahl und gewinnt tatsächlich. Damit ist klar: Der außergewöhnliche Geigenkasten mit integrierter Bar geht in seinen Besitz über.

Die „Bares für Rares“-Folge wurde am 28. August ausgestrahlt und kann in der ZDF-Mediathek angeschaut werden.