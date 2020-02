„Bares für Rares“ (ZDF): Mann will Zeichnung verkaufen – Horst Lichter reagiert fassungslos

„Bares für Rares“ lebt seit vielen Jahren von seinen seltenen Objekten. Man könnte also meinen, dass Horst Lichter schon fast alles einmal gesehen hat. Doch bei diesem Objekt fallen dem „Bares für Rares“-Urgestein beinahe die Augen aus dem Kopf.

Bei „Bares für Rares“ (ZDF) stand so mancher Mund offen. Denn Thomas „Tom“ Müller brachte ihm etwas ganz Besonderes mit. Moderator Horst Lichter war erst einmal baff, als er sah, worum es sich handelt.

„Bares für Rares“: Unglaublich seltenes Objekt

Mit einer Zeichnung kam der 48-Jährige zu Horst Lichter. Viel wusste er nicht darüber. Er habe sie von seiner Großtante bekommen, die sie im Harz bei einer Ausstellung gekauft habe, erzählt er bei „Bares für Rares“ (ZDF). Doch da hat der Ingenieur wohl etwa ein klitzekleines Detail vergessen.

„Bares für Rares“ (ZDF): Moderator Horst Lichter ist baff

Horst Lichter: „Ihr wisst gar nichts? Auch nicht, wer es gemalt hat?“

Thomas Müller: „Wer es gemalt hat schon. Es soll von Dalí sein.

Experte Albert Maier sieht sich die Zeichnung ganz genau an. Foto: Screenshot ZDF

Horst Lichter ist mehr als baff. „Uiiiii“, ist alles, was der Moderator darauf sagt. Bei dem Künstler handelt es sich tatsächlich um den spanischen Maler Salvador Dalí, wie Experte Albert Maier bestätigt.

Doch dann folgt eine kleine Ernüchterung. „Es kann keine Handskizze sein“, so der Kunsthändler. Die Zeichnung sei nummeriert, was auf einen Druck hinweise. Die Unterschrift des Surrealisten sei aber echt.

So viel ist der Dalí-Druck wert

Die Zeichnung stamme aus dem Jahr 1965 und trage den Titel „Heilige Anna“. Darauf zu sehen: die Heilige Anna, das Jesuskind und die Jungfrau Maria.

„Und jetzt wird es ganz spannend“, so der Experte. „Die Signatur geht in das Blatt rein. Salvador Dalí hat oft weiße Blätter signiert und sie verkauft. Der Druck kam später auf seine Signatur.“

Horst Lichter, Moderator bei „Bares für Rares“ ist völlig baff, als er diese Zeichnung sieht. Foto: Screenshot ZDF

Thomas Müller hätte für den Druck des spanischen Meisters gerne 300 Euro. Albert Maier ist guter Dinge, dass der Hamburger den Preis erzielen kann. „Es ist ein Original von Dalí. 400 bis 500 Euro sind gerechtfertigt“, lautet das Fazit des Experten.

Händler zeigen sich skeptisch

Legen die Händler so viel Geld hin? Zunächst zweifeln einige Händler die Echtheit der Unterschrift an. „Ich glaube, es ist ein Druck“, so Händler Fabian. Erst durch die Bestätigung des Experten glauben die beiden daran, dass der Meister höchstpersönlich signiert hat.

Das Bieten kann also losgehen. 80 Euro ist das erste Angebot. Langsam wird die Zahl immer höher - und endet bei 600 Euro. Thomas Müller ist mehr als glücklich und erhält doppelt so viel, wie erhofft. Und der Dalí-Druck wechselt den Besitzer.