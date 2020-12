„Bares für Rares“ (ZDF): Frau will englische Rarität verkaufen – plötzlich steht SIE vor ihr

Für Judith Hartinger (61) aus Massing in Bayern ist der Besuch bei „Bares für Rares“ in Köln ein netter Ausflug. Sie hat eine Box dabei, in der sich edle Eierbecher aus England befinden.

Schon vor ihrer Teilnahme an der Trödelshow „Bares für Rares“ hat die Sozialarbeiterin nur einen Wunsch. Der wird ihr in der ZDF-Sendung auch erfüllt.

Bares für Rares: Judith Hartinger aus Bayern ist total happy, als sie ins ZDF-Studio kommt. Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares“ (ZDF): Kandidatin ist hin und weg, als diese Expertin vor ihr steht

Denn Judith Hartinger möchte unbedingt „Bares für Rares“-Expertin Heide Rezepa-Zabel einmal persönlich kennenlernen. Als sie schließlich sieht, wer im TV-Studio neben Moderator Horst Lichter steht, freut sich die potenzielle Verkäuferin riesig. „Frau Doktor Rezepa-Zabel! Freut mich sehr, war mein Wunsch, Sie hier zu sehen.“

Bares für Rares: Judith will Eierbecher loswerden. Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares“: Horst Lichter baff

Nachdem Horst Lichter erstaunt ist, wie gut Judith den Namen seiner „Bares für Rares“-Kollegin aussprechen kann, geht es ans Eingemachte: den Eierbechern mitsamt Tablett. Die hat Judith Hartinger vor drei Jahren auf einem Flohmarkt in England erworben. In Deutschland allerdings sind die Eier fast schon zu klein für die riesigen Becher. Einer der Gründe für die 61-Jährige, sich schon wieder davon zu trennen.

Bares für Rares: Diese Eierbecher stammen aus England. Foto: Screenshot ZDF

Heide Rezepa-Zabel klärt ihren Fan schließlich über die Eierbecher auf: „Es handelt sich um galvanisiertes Metall, vermutlich Nickelmetall, was anschließend versilbert und dann noch mal vergoldet wurde“, so die „Bares für Rares“-Expertin. Sie schätzt die Rarität aus dem Jahr 1900. „Ich bin erstaunt, dass es so alt ist“, so Judtih Hartinger, die für ihr internationales Mitbringsel um 30 bis 40 Euro haben will. Damit liegt sie unter der Expertise.

Expertin Heide Rezepa-Zabel schätzt den Wert der Eierbecher auf 80 bis 100 Euro. Judith: „Ich hatte ein kleines bisschen gehofft, dass es Silber sein könnte. Das ist es jetzt nicht, aber nicht schlimm.“ Ob sie trotzdem noch etwas mehr bei den Händlern rausschlagen kann?

In der Tat! Die geben ihr sogar weitaus mehr – nämlich 280 Euro. Dann hat sich die Anfahrt aus Bayern für die „Bares für Rares“-Kandidatin ja gelohnt.