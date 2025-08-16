Barbara Schöneberger fällt bei der „Starnacht“ durch – „Zum Abschalten“

Die „Starnacht am Wörthersee“ gehört seit vielen Jahren zu den festen Größen im österreichischen Veranstaltungskalender. Das Musik-Spektakel zieht nationale und internationale Stars an und begeistert regelmäßig ein großes Publikum. In diesem Jahr wurde die Show, die bereits im Juli aufgezeichnet wurde, am Samstagabend (16. August) auch in der ARD gezeigt. Wie immer führte Barbara Schöneberger an der Seite von Hans Sigl durch den Abend. Mit dabei: Künstler wie Michael Patrick Kelly, Melissa Naschenweng, Kerstin Ott oder Christin Stark.

Die Moderatorin prägt die „Starnacht“ bereits seit 2015. Mit Witz und Schlagfertigkeit führt sie traditionell durch das Programm. Doch nicht alle Zuschauer zeigten sich begeistert von ihrem Auftritt. In den sozialen Netzwerken hagelte es Kritik.

Barbara Schöneberger sorgt für Diskussionen

Auf X schrieb ein Nutzer: „Toll, die alte Tante Schöneberger ist auch wieder dabei. Zum Abschalten!“ Auf Facebook hieß es derweil: „Nicht mit diesen Moderatoren Schöneberger und Sigl.“ Vor allem die Art von Barbara Schöneberger stieß manchen Fans sauer auf. Ein Kommentar lautete: „Die Schöneberger nervt.“ Ein weiterer User schrieb: „Hätte ein sehr schöner Abend werden können, aber leider wird die Show von ihr moderiert.“ Manche gingen sogar so weit, die Show wegen der Moderatorin komplett infrage zu stellen: „Mit einer Schöneberger ist es für mich ein No-Go.“

Doch nicht alle Stimmen fielen negativ aus. Es gab auch Zuspruch für die erfahrene Moderatorin. Ein Nutzer lobte Barbara Schöneberger: „Freu mich auf Frau Schöneberger mit ihrer frischen lebendigen Art, machen sie immer weiter so!“ Auch andere User stimmten mit ein und outeten sich als Fans.

Dennoch bleibt die „Starnacht am Wörthersee“ ein Aushängeschild des deutsch-österreichischen Kultursommers. Dass Barbara Schöneberger das Musik-Spektakel seit nunmehr zehn Jahren moderiert, scheint sicher nicht grundlos zu sein.