Barbara Schöneberger: Ist sie bald die Neue bei RTL?

Sie ist Deutschlands Allround-Talent und aus der Unterhaltungsbranche nicht wegzudenken: Barbara Schöneberger. Ob als Moderatorin, Sängerin oder Entertainerin – die charmante Blondine überzeugt stets mit ihrer unverwechselbaren Art. Doch nun hat sie sich ein neues Ziel gesteckt, das ihre Fans in Aufregung versetzen dürfte: Sie möchte unbedingt eine RTL-Show erobern.

Barbara Schöneberger: Geht ihr Wunsch bald in Erfüllung?

Jurymitglied des „Deutschen Fernsehpreises“, Talkshow-Moderatorin oder Schauspielerin – es gibt fast keine Show oder Branche, in die Barbara Schöneberger noch keinen Fuß gesetzt hat. Doch eine RTL-Show fehlt noch auf ihrer Liste: „Let’s Dance“.

In ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ plauderte sie kürzlich mit Model Eva Padberg über deren diesjährige Teilnahme an der Tanzshow und offenbarte dabei ihr eigenes Interesse. „Alle sagen ja immer, es sei die Erfahrung ihres Lebens und sie wären für eine Zeitlang so fit gewesen wie nie“, schwärmt Schöneberger. Angefixt von der Teilnahme ihrer Gesprächspartnerin gibt die Moderatorin sogar schon ihr Wort, sollte RTL sie als Kandidatin anfragen: „Ich komme, ich komme!“

Barbara Schöneberger: Scheitert ihre Teilnahme?

Doch vor einer Sache hätte der TV-Star dann doch Bammel – die Hebefiguren. „Aber wenn ich mir vorstelle, jemand muss mich mit gestreckten Armen über den Kopf heben – das geht doch gar nicht…“, so die Entertainerin.

Und auch das Training hätte es in sich, wie Eva Padberg erzählt. Schon drei Monate vor Beginn der Sendung würden die Teilnehmer fleißig für ihren ersten großen Auftritt trainieren. Für das Model und ihren Tanzpartner Paul Lorenz war nach der dritten Live-Show von „Let’s Dance“ schon wieder alles aus und vorbei.

Den diesjährigen Titel „Dancing Star 2024“ sicherte sich übrigens Sänger Gabriel Kelly mit seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev. Ob Barbara Schöneberger wohl bald in ihre Fußstapfen treten wird? Die Fans dürfen gespannt sein!