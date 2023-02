Barbara Schöneberger schießt gegen Kollegen: „Ihr verdient doch auch so viel“

Sie ist niemand, der mit seiner Meinung hinterm Berg hält. Ihre ungenierte Art und „frei Schnauze“-Mentalität hat Barbara Schöneberger vor fast 25 Jahren zum Publikumsmagneten gemacht. Die Blondine mit den kecken Sprüchen mischt jedes TV-Format auf.

In ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ schießt Barbara Schöneberger nun jedoch den Vogel ab. Die „Verstehen Sie Spaß?“-Moderatorin nimmt kein Blatt vor den Mund, als es darum geht, wie einige ihrer Kollegen zu ihrem Vermögen gekommen sind – und wieso sie selbst es immer anders macht.

Barbara Schöneberger hält nichts von Instagram-Werbung – sie zahlt selbst

Im Gespräch mit Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen kommt Barbara Schöneberger auf Werbung und Sponsoring bei Instagram zu sprechen. Dabei handelt es sich um eine inzwischen höchst beliebte Art, als Promi schnell Geld zu verdienen. Für eine Gage in Höhe eines Kurzurlaubs müssen sogenannte Influencer einfach ein bestimmtes Produkt in die Kamera halten und 1-2 Sätze darüber verlieren, wie gerne sie es benutzen.

Für Barbara Schöneberger kommt das jedoch nicht in Frage. Nicht mal ein Auto würde sie sich für einen Instagram-Post schenken lassen, behauptet sie: „Ich hab mich da immer rausgehalten, weil ich mein Auto selbst kaufe und selbst zahle.“ Sie erklärt Jan Köppen, dass sie nur mit dieser Distanz für die Marken arbeite könne. „Ich bin kein Freund davon, mir alles von allen immer bezahlen zu lassen“, gibt die 48-Jährige offen zu.

Barbara Schöneberger schießt gegen TV-Kollegen: „Bezahl das Ding doch einfach!“

Damit stellt Barbara Schöneberger jedoch eine Ausnahme dar. Mittlerweile greift fast jeder, der auch nur eine kleine Reichweite hat, auf Kooperationen und bezahlte Werbung bei Instagram zurück. „Warum macht ihr das alle?! Ihr verdient doch auch so viel Geld!“, schießt die Blondine gegen ihre Kollegen, ohne Namen zu nennen. So wie Barbara es mitbekommt, würden manche Promis die Geschäftsbeziehungen bis zum Maximum ausreizen. Demnach gebe es Personen, die sich „jeden Teppich, jede Sporttasche, jeden Schuh oder jede Reise“ bezahlen lassen würden.

„Ich weiß das von Kollegen. Die fahren ja nicht mehr einfach in den Urlaub. Die rufen dort an und fragen, ob sie die größere Suite umsonst bekommen“, plaudert Barbara Schöneberger im Podcast aus. Im Gegenzug würden sie das Hotel zweimal in ihrer Instagram-Story erwähnen. „Bezahl das Ding doch einfach!“, ärgert sich die Moderatorin über dieses Verhalten.