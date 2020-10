Barbara Schöneberger interviewt Schauspieler – dann wird es laut: „Einfach mal die Fresse halten!“

TV-Star Barbara Schöneberger ist nicht nur als Moderatorin im deutschen Fernsehen präsent, sondern auch als Verlegerin und Podcasterin bekannt.

In dem Format „Mit den Waffeln einer Frau“ hatte Barbara Schöneberger jetzt Schauspieler Moritz Bleibtreu zu Gast – der im Laufe des Interviews zu einem Thema besonders Dampf abließ.

Barbara Schöneberger: Derbe Worte während Interview

Moderatorin Barbara Schöneberger ist nicht auf den Mund gefallen – die 46-Jährige hat bei ihren TV-Auftritten stets flotte, spontane Sprüche auf den Lippen.

In ihrem Podcast-Format „Mit den Waffeln einer Frau“ traf die Münchenerin jetzt auf einen männlichen Interview-Gast, der ebenfalls kein Blatt vor den Mund nimmt.

Das ist Barbara Schöneberger:

Barbara von Schierstädt wurde am 5. März 1974 in München geboren

Seit 2009 ist sie mit Maximilian von Schierstädt verheiratet und hat einen Sohn (*2010) und eine Tochter (*2013)

Barbara Schöneberger verlegt seit 2015 das Lifestyle-Magazin „Barbara“

Zusammen mit Thomas Gottschalk und Günther Jauch ist sie regelmäßig bei „Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ zu sehen

Zudem moderiert Barbara Schöneberger stets den Vorentscheid zum „ESC“ und die Liveshow aus Hamburg

Schauspieler Moritz Bleibtreu spricht in der Folge mit Barbara Schöneberger unter anderem über seine eigene Wachsfigur, sein erstes Mal und dreckige Autos spricht. Doch bei einem Thema wird der 49-Jährige besonders deutlich.

Barbara Schöneberger: „Einfach mal die Fresse halten!“

So spricht Barbara Schöneberger den „Cortex“-Star auf Filmkritiken an: „Ich weiß nicht, wie es dir geht... Wenn es dann so verschwurbelt wird, und die Leute anfangen, da eine vierte, fünfte Ebene einzubauen, dann wird es manchmal schwierig“, sagt sie.

Barbara Schöneberger und Moritz Bleibtreu 2018 in der NDR-Talkshow. Foto: imago stock&people gmbh

Moritz Bleibtreu wird daraufhin deutlich: „Wenn ich irgendwas nicht mag, dann straf' ich das mit Ignoranz.“

„Das find' ich auch ein super Mittel – einfach mal die Fresse halten! So grundsätzlich einfach. Weißt du was ich meine?“, stellt er klar.

Barbara Schöneberger nimmt Bleibtreu den Ausbruch nicht übel, kann sich den Worten jedoch nicht ganz anschließen. „Das finde ich aber schwer“, gibt eine der gesprächigsten Frauen im deutschen Fernsehen zu. (kv)