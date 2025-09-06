Barbara Schöneberger packt aus – Horror-Fund in ihrem Haus

Barbara Schöneberger (51) sorgte kürzlich für Aufsehen mit einer makabren Enthüllung. In ihrem Berliner Anwesen wurde vor Jahren eine Leiche entdeckt. In ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ berichtete sie: „In unserem Haus wurde mal einer in einen Teppich eingerollt, im Rahmen einer wilden Party.“

Was anfangs nach einem schrägen Spaß klang, endete in einem tragischen Todesfall. Normalerweise spricht Barbara Schöneberger nur selten über private Dinge. Umso erstaunlicher wirkte ihre Offenheit im Gespräch mit Tatort-Reiniger Thomas Kundt. Viele Fans waren überrascht, wie ehrlich sie über die düstere Vergangenheit ihres Hauses sprach.

Schweden ist der Zufluchtsort für Barbara Schöneberger

Neben ihrer Berliner Villa besitzt sie ein Ferienhaus in Schweden. Dort findet Barbara Schöneberger Ruhe und Anonymität, die ihr in Berlin fehlt. „Wenn einmal ein Auto vorbeifährt, dann winkt man – mehr passiert da nicht“, erklärte die Entertainerin in ihrem Podcast „Frühstück bei Barbara.“

In der nordischen Abgeschiedenheit schöpft sie Kraft. Ihr Rückzugsort ist ein starker Kontrast zu ihrem Leben in der Öffentlichkeit. Dort bleibt sie unerkannt, fern von Blitzlicht und Medienrummel. Für Barbara Schöneberger ist dieser Ort ein wichtiger Ausgleich zu ihrem hektischen Alltag in Deutschland.

Barbara Schöneberger – ein Multitalent im TV

Seit Jahren zählt sie zu den bekanntesten Fernsehgesichtern des Landes. Barbara Schöneberger überzeugt sowohl als Schauspielerin in Filmen wie „Hanni & Nanni“ als auch als Moderatorin großer Shows. Dazu gehören „Die 2 – Gottschalk & Jauch gegen alle“, der Eurovision Song Contest oder „Verstehen Sie Spaß?“

Auch in der „NDR Talk Show“ und in „Denn sie wissen nicht, was passiert“ ist sie regelmäßig präsent. Ihre Vielseitigkeit macht sie zu einer festen Größe im deutschen Fernsehen. Kaum eine andere Moderatorin ist derart beständig auf unterschiedlichsten Bühnen vertreten. Barbara Schöneberger bleibt dadurch ein unverzichtbarer Teil der Unterhaltungslandschaft.

Ihr Familienleben schützt die Moderatorin jedoch entschieden. Bekannt ist lediglich, dass Barbara Schöneberger mit ihrem Mann zwei Kinder hat. Doch Namen oder Fotos hält sie konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. So wahrt sie die Privatsphäre ihrer Familie, während sie selbst im Rampenlicht bleibt.

