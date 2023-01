Barbara Schöneberger: Nackt-Alarm! Ihr früherer Sender veröffentlicht pikantes Video

Oh, là, là! Bei diesem Anblick dürften die Fans von Barbara Schöneberger große Augen machen. Im Netz ist zum Anfang des Jahres ein äußerst pikantes Video von der Fernsehmoderatorin aufgetaucht. Es zeigt sogar die nackten Brüste der Blondine.

Veröffentlicht wurde der Clip jedoch nicht etwa von Barbara Schöneberger selbst, sondern ihrem ehemaligen Sender Sport1. Ob die 48-Jährige damit einverstanden ist, dass nun solch intime Aufnahmen von ihr kursieren? Fraglich.

Sport1 stellt Nacktvideo von Barbara Schöneberger ins Netz

Der Sender Sport1 feiert sein 30-jähriges Jubiläum. Anlässlich dieses Meilensteins veröffentlicht die PR-Abteilung einen Zusammenschnitt der kultigsten Momente in der Sendergeschichte bei Twitter. Eine Szene darin springt den Nutzern besonders in Auge. Sie zeigt die junge Barbara Schöneberger – oben ohne.

Bevor die Entertainerin aus München zu den öffentlich-rechtlichen Sendern und RTL gewechselt ist, hat sie beim DSF (Deutschen Sportfernsehen) die Tennissendung „TieBreak“ moderiert. Der Sender existiert heute jedoch nicht mehr in dieser Form, stattdessen haben sich DSF und sport1.de am 11. April 2010 zum TV-Sender „Sport1“ zusammengeschlossen.

Barbara Schöneberger oben ohne im TV – Video geht sofort viral

Barbara Schöneberger ist zwar nur im Jahr 1999 für das DSF tätig gewesen, dennoch scheinen ihre wenigen Auftritte vor der Kamera ausgereicht zu haben, um es in das Highlight-Video bei Twitter zu schaffen. In der 50. Sekunde sieht man die damals 25-Jährige in einem schwarzen Bikini in einem Whirlpool sitzen. Ganz nach dem Sport1-Motto: „Mittendrin statt nur dabei.“

Ab der 58. Sekunde wird es noch pikanter: Barbara Schöneberger steht mit nacktem Oberkörper und hochgesteckten Haaren vor der Kamera. Zunächst zeigt sich die Moderatorin nur von hinten, als sie sich dann zum Publikum umdreht, wird natürlich eine Bauchbinde eingeblendet, die punktgenau ihre Brüste verdeckt. Diese Aufnahmen gehen sofort viral. Nach nur sieben Stunden hat der Twitter-Clip bereits mehr als 23.000 Menschen erreicht.