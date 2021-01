Barbara Schöneberger präsentiert Corona-Buffet – „Da würde mir der Appetit vergehen“

Barbara Schöneberger zeigt ihren Fans, wie am Set derzeit gespeist wird. (Archivbild)

Um unter Corona-Bedingungen trotzdem noch arbeiten zu können, müssen viele kreativ werden. Barbara Schöneberger zeigt jetzt, wie ein hygiene-konformes Buffet so aussehen kann. Doch so richtig viel Appetit will da nicht aufkommen.

Barbara Schöneberger nimmt es wie immer mit Humor.

Barbara Schöneberger: „Mehr Desinfektionsmittel als Essen“

Mit Charme und einem dicken Augenzwinkern präsentiert Barbara Schöneberger ihren Fans auf Instagram, wie das „Buffet 2021“ unter strengen Hygienemaßnahmen bei der Arbeit so aussieht.

Das ist Barbara Schöneberger:

Barbara Schöneberger wurde am 5. März 1974 in München geboren

Seit 2009 ist sie mit Maximilian von Schierstädt verheiratet und hat einen Sohn (*2010) und eine Tochter (*2013)

Barbara Schöneberger verlegt seit 2015 das Lifestyle-Magazin „Barbara“

Zusammen mit Thomas Gottschalk und Günther Jauch moderiert sie „Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“

Zudem moderiert Barbara Schöneberger stets den Vorentscheid zum ESC und die Liveshow aus Hamburg

Detailliert beschreibt die 46-Jährige alle Schritte der Desinfektion, die sie vornehmen muss, um an einen zusätzlich in Plastik eingepackten Burrito zu kommen. Erst kommt das Desinfektionsgel, dann ein Tuch und zum Abschluss noch ein Gummihandschuh, bevor Schöneberger endlich zugreifen kann.

Ihre Fans scheinen bei dem Anblick nicht futterneidisch zu werden. Ein Instagram-Nutzer schreibt: „Übertrieben, da würde mir der Appetit vergehen bei diesem Schwachsinn.“ Jemand anders ergänzt: „Ja schöne neue Welt!“

Barbara Schönebergers Fans lieben sie vor allem für ihren Humor. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa | Georg Wendt

Alles in allem besticht Barbara Schöneberger aber wieder mit ihrem Humor. Mit Ironie und Witz führt sie durch das Video und ihre Fans danken es ihr. „Oh man hoffentlich ist das bald vorbei! Aber mit diesem herrlichen Humor gut zu ertragen.“

