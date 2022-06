Barbara Schöneberger: Liveshow wird abgebrochen! MDR in großer Sorge

Es sollte alles so schön werden:

Endlich wieder Schlager, endlich wieder Party, endlich wieder Barbara Schöneberger! Das hatten sich die glücklichen Ticketbesitzer wohl gedacht, als sie zur MDR-„Starnacht am Neusiedler See“ pilgerten. Aber dann fiel die Liveshow mit Moderatorin Barbara Schöneberger plötzlich ins Wasser. Und das leider im wahrsten Sinne des Wortes.

Dabei hatte der MDR am Samstag (4. Juni) so festlich aufgefahren. Andreas Gabalier, Beatrice Egli, Giovanni Zarrella oder Maite Kelly. Sie alle waren da und wollten gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Co-Moderator Alfons Haider vor der Traumkulisse des Neusiedler Sees eine wilde Schlagerparty feiern.

Noch wilder als die Party war aber leider nur ein Gast, der eigentlich nicht auf Schönebergers Liste stand: Der Sturm.

Barbara Schöneberger: Show aus Sicherheitsgründen unterbrochen

Schon zu Beginn der Sendung hatte es man ahnen können, immer dunkler wurden die Wolken über dem Neusiedler See in Österreich. Etwa anderthalb Stunden nach Beginn der Sendung war es dann so weit. Plötzlich regnete es wie aus Kübeln, immer stärkerer Wind zog über die Arena direkt am See.

Barbara Schöneberger musste zuletzt eine Liveshow abbrechen. Foto: IMAGO / Future Image

Das ist Barbara Schöneberger:

Barbara Schöneberger wurde am 5. März 1974 in München geboren

Zusammen mit Thomas Gottschalk und Günther Jauch moderiert sie „Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“

Zudem moderiert Barbara Schöneberger stets den Vorentscheid zum ESC und die Liveshow aus Hamburg

Mit ihrem eigenen Podcast geht sie regelmäßig auf Sendung

Im Frühjahr 2022 wurde sie nach dem Ausstieg von Guido Cantz zur neuen Moderatorin von „Verstehen Sie Spaß?“

Ihren Ehemann hält Barbara Schöneberger weitesgehend aus der Öffentlichkeit heraus

Während sich das Publikum rasch in Regencapes hüllte, verkraftete die Technik den Wetterumschwung nicht so gut. „Was ist denn hier los“, schrie Barbara Schöneberger verzweifelt ins Mikro, das immer wieder Aussetzer zu haben schien.

Barbara Schöneberger: Nach 30 Minuten ging's weiter

Und dann verkündete Moderator Alfons Haider die traurige Nachricht. „Meine Damen und Herren, wir müssen aus Sicherheitsgründen kurz abbrechen“, so der 64-Jährige. Während die Menge also schnell ins Trockene stürmte, zeigte der MDR Bilder der Generalprobe. Nach rund einer halben Stunde hatte sich der Sturm dann wieder gelegt und es konnte live weitergehen.

Es sollte eine tolle Show werden. Doch dann kam das Unwetter. Foto: Screenshot MDR

„Wir mussten kurz unterbrechen, weil wir natürlich die Sicherheit nicht gefährden wollten, aber jetzt ist es wieder trocken, es ist wieder schön“, jubelte Schöneberger. Ende gut, alles gut.

